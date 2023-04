10 años después: Capriles cuenta la «verdadera historia» de lo que ocurrió en las presidenciales de 2013

El dirigente opositor Henrique Capriles ofreció su versión de qué ocurrió después de perder las elecciones presidenciales frente a Nicolás Maduro en 2013 y qué marcó sus decisiones en los días posteriores.

Capriles recordó que minutos antes de que se dieran a conocer los resultados, tuvo una llamada con Nicolás Maduro.

«Le digo, Nicolás, los resultados a mí me dicen que estamos con posibilidades de ganar las elecciones. Yo creo que nosotros estamos ganando. Él me dice, ‘si yo gano por un voto, tú tienes que reconocerlo’. Y yo le digo, tú no eres Chávez, esta no es la elección de él, esta es tu elección y esta no es el proceso de 2012, aquí las cosas cambiaron. De acuerdo a los cómputos que yo estoy recibiendo de todo el país, la cuenta para nosotros es clara que tú no ganaste las elecciones», señaló.

No obstante, en ese momento, el entonces candidato presidencial opositor era consiente de lo cerrado de los resultados, Por lo cual, decide hacerle una propuesta al líder del chavismo.

«Como esto pareciera ser un resultado ajustado, yo te propongo que en aras de la paz del país, tu jefe de campaña Jorge Rodríguez, y mi jefe de campaña Henri Falcón, vayan al anuncio del Consejo Nacional Electoral y Tibisay Lucena le diga al país que no hay todavía la posibilidad de anunciar un ganador y que en aras de preservar la elección y el resultado, se anuncie una auditoría. Su última palabra fue ‘yo lo voy a consultar’. Minutos después anunciaron los resultados», recordó.

Una vez dado los resultados, Capriles no los reconoció y empezó su gesta por la auditoría.

«En ningún momento yo estaba exigiendo que me proclamaran ganador. Yo estaba pidiendo una auditoría. Había mesas donde nadie votó por nosotros, ni siquiera el testigo, algo casi imposible. Mesas donde Maduro tuvo un rendimiento mucho mejor al de Chávez. Precisamente, lo que queríamos demostrar era que se habían dado irregularidades. El CNE tendría que haber hecho una repetición parcial del proceso electoral», agregó.

EL MOMENTO CLAVE

A pesar de todo, hubo un momento clave en el que Capriles le pide a los venezolanos que dejen las calles y regresen a sus hogares.

«Estábamos planeando una movilización nacional hasta el CNE. El día martes yo recibo información de parte del poder y me dicen: ‘Capriles, lo que están preparando para ustedes es una masacre. Ustedes no van a llegar ni cerca del CNE. El Gobierno está preparando a sus grupos armados, más todos los grupos armados al margen de la ley'», aseguró.

«Si yo sé que lo que le espera a la gente que va a marchar es muerte, ¿Qué hago? Esas son las pruebas para los líderes», añadió.

Sobre la auditoria, aseveró que jamás permitieron el acceso a los cuadernos de votación. Asimismo, acusó a Tibisay Lucena de jugar al desgaste, al cansancio. «Al final, no solamente se burló de mí, sino de millones de venezolanos».

«Nadie estaba listo y preparado para salir a defender ese resultado. El único que estaba listo y preparado era el Gobierno. Nunca ofrecí un camino de llegar al poder por medio de una guerra, ese no es mi camino. Yo creo que lo que se logra con violencia, la manera de sostenerlo es a través de la violencia», prosiguió.

Para finalizar, hizo un llamado a los venezolanos a tener presente que en unidad han logrado las mayores victorias. En especial, destacó el más reciente triunfo en la Gobernación de Barinas, después de que el CNE repitiera los sufragios e inhabilitara a dos candidatos de la oposición.

«Que nos invite a que ese sentimiento de cambio que hay en los corazones de la inmensa mayoría se expresa, porque si alguna experiencia nos dejó esa competencia desigual, es que si nos pronunciamos de manera masiva, contundente, es muchísimo más difícil que los que están en el poder logren sus objetivos», concluyó.