54,20% de los electores se inclinan por la reelección de Maduro de cara al 28Jul, según CMIDE 50.1

El candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, cuenta con una preferencia de 54,20% de cara a la elección presidencial del próximo 28 de julio, según la más reciente encuesta del Centro de Medición e Interpretación de Datos Estadísticos (CMIDE 50.1)

De acuerdo con este estudio, Maduro es seguido por el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González, quien acumula un respaldo de 19,60%. Mientras que un 12,35% de los entrevistados no sabe/no responde.

El resto de los consultados se inclina por Luis Eduardo Martínez (4,20%), Benjamín Rausseo (2,70%), Antonio Ecarri (2,10%), José Brito (1,45%), Javier Bertucci (1,30%), Daniel Ceballos (0,90%), Claudio Fermín (0,80%) y Enrique Márquez (0,60%).

LOS PARTIDOS

La medición indica que un 42% de los encuestados simpatiza con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 10% con el Gran Polo Patriótico, 9% es independiente.

Además, 7% sigue a Un Nuevo Tiempo (UNT), 6% a la MUD, 4% a Acción Democrática, 3% a Primero Justicia, 3% a Voluntad Popular, 2% a COPEI y 14% no sabe o no responde.

LOS VOTOS

Esta encuesta también midió la disposición a participar en las presidenciales. Al respecto, 62% de los consultados afirmaron estar “muy seguros” de ir a votar, un 18% “quizás” lo hará, 13% no asistirá a los comicios y 7% no sabe o no responde.

El estudio de CMIDE 50.1 se llevó a cabo entre el 6 y el 10 de mayo con 1200 entrevistas a venezolanos.

Cada vez son más las encuestadoras que publican sus estudios de cara a las elecciones. Por ejemplo, Delphos señaló que un candidato unitario de la oposición le ganaría a Maduro, pero necesita del apoyo de María Corina Machado, ganadora de las primarias.

Por su parte, la encuestadora Dataviva indicó que si las elecciones presidenciales fueran esta semana, el 53,6% de las personas «votaría por el chavismo» y Nicolás Maduro resultaría reelecto.