56,8% de los venezolanos apoyan reelección de Maduro, según la encuesta CMIDE 50.1

El 56,80% de los electores entrevistados por CMIDE 50.1 apoyan la reelección del candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En el estudio de opinión, el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González, cayó a 15,20% de apoyo respecto al anterior estudio que le otorgaba un 18,70%.

Los otros candidatos presidenciales como Luis Eduardo Martínez tiene un 4,0%, Antonio Ecarri un 3,2%, Benjamín Rausseo 2,2%. José Brito 1,8%, Javier Bertucci 1,8%, Daniel Ceballos 0,7%, Claudio Fermín 0,3% y Enrique Márquez 0,3%, Mientras que un 13,7% no sabe o no responde.

En ese sentido, un 76% de los encuestados piensa que Nicolás Maduro será reelecto nuevamente. Un 13% cree que ganará el abanderado de la oposición y 11% no sabe o no responde.

LA DISPOSICIÓN DE IR A VOTAR

La disposición de participar en las presidenciales se consultó y al respecto un 52% afirmó estar muy seguros de ir a votar. Un 9% quizás lo hará, el 32% de los consultados no asistirá a los comicios, mientras que un 7% no sabe o no responde.

El estudio de CMIDE 50.1 se llevó a cabo entre el 1 y el 4 de julio. El tamaño de la muestra fue de 1.200 entrevistas.

Los errores máximos admisibles para el tamaño de la muestra con un coeficiente de confianza de 90% en su selección probabilística, se ubican entre 1,03% y 2,37%.