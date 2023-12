A pocas horas para que venza plazo del TSJ María Corina aclaró si va o no a hablar sobre su inhabilitación

María Corina Machado, candidata unitaria para las presidenciales, descartó este jueves ir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pedir que se levante su inhabilitación política, aunque insiste en que participará en las presidenciales del próximo año.

Este viernes, 15 de diciembre, se acaba el plazo que dio el gobierno de Maduro para apelar las inhabilitaciones. Sin embargo, Machado recordó que no ha sido notificada de un proceso judicial en su contra.

«En primer lugar, todos sabemos que los lapsos legales los establece la ley, no el régimen. Si a mí no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente pueda haber un lapso corriendo», dijo Machado en una actividad de Primero Justicia.

Igualmente, Machado insistió en que será la candidata opositora para las presidenciales, a pesar de estar inhabilitada. «Va a haber elecciones el año que viene, en las que voy a competir y voy a derrotar a Maduro o a quien quieran poner», dijo.

HABLÓ SOBRE GUYANA

Por otra parte, la candidata se refirió a la reunión entre Nicolás Maduro y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, para tratar el tema del Esequibo y aseguró que «una escalada bélica es una locura en este momento».

«No le conviene a la región y, sobre todo, no le conviene a Venezuela en cuanto a la defensa de nuestros derechos en el Esequibo. Por encima de todo deben prevalecer los intereses del estado y la nación», acotó.

Machado consideró que el Esequibo debe ser «tratado como política de Estado». «Toda gestión que pueda hacerse para que se restablezcan el mecanismo que ya está en marcha de forma expedita (…) Eso es la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», aseguró.

Para Machado, el Estado venezolano debe presentar una contra memoria ante el CIJ, cuya fecha límite es el 8 de abril. «Lo procedente y correcto es eso», acotó, a la vez que llamó a «la sensatez de todos los actores».