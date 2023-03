Abandonaron a un abuelito en plena calle, el video se viralizó y toda una familia fue detenida

Tres personas quedaron privadas de libertad en Upata, estado Bolívar, después de que se viralizara un video en el que abandonan a un abuelito en plena calle.

Los hechos ocurrieron el viernes, 17 de marzo, en horas de la noche. El hombre de 72 años abandonado quedó identificado como Marcos Torres.

En el video divulgado a través de las redes sociales se muestra como su hermano, cuñada y sobrino son partes de este lamentable hecho. Todos llegan a bordo de un vehículo, y posteriormente sacan al adulto mayor y lo dejan a su suerte en el suelo. Cabe destacar que el abuelito es una persona con discapacidad.

El colmo de la miseria ,un adulto mayor fue abandonado por sus familiares este viernes en horas de la noche en Upata,estado Bolívar el hombre de 72 años identificado con el nombre de Marcos torres fue lanzado a la calle ,por su hermano,cuñada y su sobrino pic.twitter.com/ZyJJv1a5DT — Rafa (@rajote) March 20, 2023

Por este hecho, todos los implicados quedaron puestos a la orden del Ministerio Público. Mientras, Marco Torres fue trasladado a un centro de salud.

Los implicados quedaron identificados como Luisa Rivas de 53 años (cuñada), Freddy Torres de 58 años (hermano de la víctima) y Jesús Torres de 25 años (sobrino de la víctima).

Sobre el lamentable abandono por parte de familiares de Marcos Torres de 72 años,en Upata,edo Bolívar,quedaron privados de libertad Luisa Rivas de 53 años (cuñada), Freddy Torres de 58 años (hermano de la víctima) y Jesús Torres de 25 años (sobrino de la víctima).

Era maltratado. pic.twitter.com/uogBZ73bsE — LuisSucesosLuis (@LuisSucesosLuis) March 20, 2023

DEBATE EN REDES SOCIALES

A pesar de lo inhumano del abandono, muchas personas alegaron que probablemente los familiares saldrán pronto en libertad. En este sentido, consideraron que no están cometiendo ningún delito, en caso de que no se descubra maltrato durante el tiempo que vivió con ellos.

«Los van a soltar, de qué los pueden acusar si no quieren atenderlo. Si lo maltratan, es mejor que no esté con ellos y la pregunta es con quién se queda el señor», escribió @nombre12345x·

«Lamentablemente, eso no es un delito. Y los familiares no están obligados a cuidarlo. Es algo deshumanizado, es vil, es grotesco, etc, pero el anciano debió prepararse para esta etapa de su vida. El contexto de su vida habría que verse y probablemente es el resultado que vemos», agregó @Mau75903743Mau.