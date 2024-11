Acusaron a Simonovis y Erik Prince de tener un plan para «asesinar» a Maduro, Cabello y Delcy Rodríguez antes del 10Ene

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que Iván Simonovis y Erik Prince están ideando un plan para asesinarlo, junto a Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, antes del 10 de enero.

De acuerdo con Cabello, la idea de la oposición consiste en generar un «vacío de poder, para imponer a Edmundo González».

🔴 Diosdado Cabello reveló que Iván Simonovis y Erik Prince están ideando un plan para asesinar a Maduro y a Delcy Rodríguez antes del 10 de enero. 🗣️ Simonovis está martillando a Rick Scott para financiar al Tren de Aragua y al Tren del Llano para que generar inseguridad en… pic.twitter.com/N3AIlmYO81 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) November 21, 2024

«Simonovis le dijo a Prince que había que asesinar rápido a alguien para poder recuperar la credibilidad de la gente», dijo durante su programa televisivo.

No obstante, puso en duda la fiabilidad del exfuncionario. «Simonovis no es más que un chismoso de baja calidad, su cara el domingo por la tarde no era nada normal, luego de ver al Potro Álvarez en un acto con Nicolás Maduro, después de haber publicado en sus redes sociales el fake news de que estaba preso. Simonovis es tan embustero y sin vergüenza que no tuvo la decencia de pedirle disculpa a sus seguidores por mentirles descaradamente».

🔴 Diosdado Cabello informó que Edmundo González viajará el 10 de enero a Venezuela acompañado por exvicepresidentes, diputados de la extrema derecha española y periodistas fascistas. 🗣️ María Corina Machado sabe que ellos no podrán hacer nada el 10 de enero pero desea generar… pic.twitter.com/kpTqY62Ou2 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) November 21, 2024

Por otra parte, afirmó que María Corina le dijo a Edmundo González que se preparara porque él se iba a montar en un avión el 10 de enero para regresar a Venezuela, acompañado de varios expresidentes latinoamericanos y europeos. «Irá a aterrizar no sé donde, ojalá vengan para meter preso a más de uno».

«María Corina Machado sabe que ellos no podrán hacer nada el 10 de enero, pero desea generar un show para victimizarse, exigir más sanciones y pedir intervención militar», agregó.

Asimismo, la acusó de querer paralizar las navidades en Venezuela atacando los servicios básicos de la nación.

«Su plan es atacar instalaciones petroleras y eléctricas con acciones terroristas», concluyó.