Agarraron a presunta banda acusada de «seducir y extorsionar» a personas LGBTIQ+ en Metrocenter

Activistas agarraron infraganti a una presunta banda acusada de «seducir y extorsionar» a personas LGBTIQ+ en el CC Metrocenter en Caracas, y los entregaron a la policía. Al parecer, los delincuentes actuaban en complicidad con trabajadores del centro comercial.

Richelle Briceño, defensora de Derechos Humanos, detalló a Caraota Digital que hasta ahora dos personas fueron arrestadas. Los sospechosos están detenidos en el comando policial de la PNB de la parroquia Catedral y serán presentados ante el Palacio de Justicia este lunes.

«El Ministerio Público recibió la denuncia el día viernes», dijo Briceño. Esto ocurrió cuando «dos personas de la comunidad LGBTI comentaron en el grupo de activismo lo sucedido en el CC Metrocenter».

Igualmente, agregó que la Fiscalía 98, en materia especial de la diversidad sexual, «ya está notificada de la denuncia y de la detención de los extorsionadores. Uno de ellos responde al nombre de Ricardo José Vásquez».

Y cayó la banda que se dedicaba a seducir y extorsionar a personas LGBTI en el centro comercial Metro Center.

Valientes activistas los agarraron infraganti y los entregaron a la policía.

Hay complicidad de estos delincuentes con trabajadores del centro comercial pic.twitter.com/VhQ1pcD4qp — Richelle Briceño 🏳‍⚧🇻🇪 (@Richelle_ABC) February 12, 2023

La abogada recalcó que no es la primera vez que sucede un caso así. Mencionó que en el Sambil se vivió un hecho similar anteriormente, por lo que activistas LGBTIQ+ tuvieron que organizarse frente a la inacción de las autoridades.

LA EXTORSIÓN EN EL CC

Todo comenzó el viernes por la tarde, según el movimiento Género Conciencia. Ese día tres hombres, que se identificaron como funcionarios del Sebin, desnudaron y extorsionaron a una persona. Los estafadores sedujeron a la víctima y la llevaron a los baños del CC Metrocenter para chantajearla.

Tras aplicar un terror psicológico, los delincuentes le quitaron el teléfono a la persona para sustraer datos y desnudos. Luego, le quitaron la ropa para tomarle fotos y con todo esos elementos lo amenazaron.

Finalmente dejaron ir a la víctima por no tener dinero. No obstante, antes de irse, le advirtieron que les debía pagar 50 dólares «por dejarte ir y no hacerte nada».

Tras la detención de los implicados, se espera que las autoridades determinen las responsabilidades no solo de estos, sino también de los trabajadores del centro comercial que estarían vinculados al hecho.