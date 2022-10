Agarraron al hombre de video viral que atacó a un Polibaruta, estos son los cargos

Las fuerzas de seguridad detuvieron este martes, 25 de octubre, a Fernando Chakkal, quien protagonizó un video viral en el que agredió verbalmente a un funcionario de la Policía de Baruta, estado Miranda, el pasado domingo.

El fiscal Tarek William Saab informó en sus redes sociales sobre la detención. En tal sentido, apuntó que el Ministerio Público imputará a Chakkal por ultraje al funcionario y resistencia a la autoridad, tras su altercado con los agentes.

“Privado de libertad el sujeto Chakkal, quien el 23/10/2022 de manera violenta agredió verbalmente a funcionarios de la Policía de Baruta, el mismo será imputado por el Ministerio Público por los delitos de ultraje al funcionario y resistencia a la autoridad”, expuso Saab.

Más temprano, Saab designó a la Fiscalía 60 del Área Metropolitana de Caracas para investigar la agresión de Chakkal. Asimismo, aseguró que el Ministerio Público lo iba a imputar, pero en ese momento no detalló los cargos.

CHAKKAL PIDIÓ DISCULPAS

Después de que el video se volviera viral en redes sociales, Chakkal publicó un video en el que pidió disculpas al agente y a la Policía de Baruta. “Estoy realmente muy apenado y arrepentido”, añadió el hombre en un video publicado en Instagram.

“Me siento muy apenado por mi actuación. No intento excusar mi comportamiento, pero por cosas de la vida venía de enterarme de que una persona allegada a la familia se quitó la vida y no pensé que fuera a afectarme de tal manera”, dijo Chakkal.

#24Oct #Caracas El día de ayer #23Oct un sujeto asumió una actitud hostil contra funcionarios de la Policía de Baruta, en el video que circula en RRSS se aprecia como el sujeto llama "embustero" al funcionario e incluso lo reta a quitarse el uniforme para "caerle a coñazos" pic.twitter.com/FM33bP9OiG — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) October 25, 2022

En el video se observa a Chakkal mientras insultaba a un funcionario de la Policía de Baruta. “Quítate el uniforme para caerte a coñ*zos. Quítate el uniforme por mentiroso”, gritó el hombre mientras abordaba su camioneta.

Tras los hechos, el alcalde de Baruta, Darwin González, condenó lo ocurrido y garantizó “todo el peso de la ley” a quienes agredan a sus agentes. “Espero que estos hechos no se repitan”, sentenció, a la vez que recibió la disculpa de Chakkal.