Ajuste salarial no será tema en foro de sindicatos que organiza el chavismo en Margarita

El coordinador general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Carlos López, informó este miércoles, 25 de enero, que el ajuste salarial no será un tema en el Foro de Diálogo Social que se hará en Margarita, estado Nueva Esparta.

López subrayó que en este encuentro no se precisarán acuerdos respecto a posibles mejoras salariales de la administración pública. En ese sentido, sostuvo que se tratará de un foro en contra de las sanciones contra el chavismo.

“Están creando una expectativa falsa. Nosotros estamos planteando desde, ya que ese foro debe ser para hacer un bloque unido contra las medidas coercitivas y unilaterales y contra la hiperinflación, ese es el objetivo para nosotros de ese foro”, dijo López a Unión Radio.

Representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estarán presente en el Foro del Diálogo Social. Asimismo, se espera la presencia de empresarios, trabajadores y sindicatos.

¿DE QUÉ SE HABLARÁ EN EL FORO?

López relató que la administración Maduro convocó a los empresarios y trabajadores para el foro el próximo lunes, 30 de enero. Al respecto, dijo que se abordarán temas asociados al salario mínimo y el derecho de sindicalización.

El chavismo hará una consulta a los movimientos sociales en el foro. No obstante, López no explicó qué temas se hablarán respecto al salario mínimo, dado que no se abordarán aspectos sobre las mejoras de sueldos.

López confirmó que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores no ha hecho sugerencias de montos para sueldos. Según el sindicalista, la administración Maduro ya tiene propuestas para la “recuperación del salario social”.

El presidente de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Fernández, dijo la semana pasada que esperan “salir del foro con un aumento importante” del salario mínimo.

Al igual que Fedecámaras, movimientos gremiales de docentes esperaban que en el Foro del Diálogo Social se tratará el tema de las mejoras salariales, después de más de dos semanas de protestas en todo el país.