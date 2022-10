"Al gobernador lo llenaron de mie#d%": El video viral de Lacava que da de qué hablar"

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, se viralizó este miércoles, 12 de octubre, después de publicar un video en el que, supuestamente, lo salpicaron de excrementos de una cloaca.

Lacava publicó un video en su cuenta de Twitter, en la que relató que una conductora pasó por la alcantarilla mientras él caminaba por una calle. En tal sentido, las aguas negras salpicaron y cayeron sobre el gobernador

“Miren, estoy todo lleno de excremento. La razón es porque una persona pasó rápido por este hueco que hay una cloaca suelta y yo venía pasando y me echó todo el mie#d%ro encima. Me echó todo el excremento encima”, apuntó.

"Al gobernador lo llenaron de mie#d%", acotó Lacava segundos después, mientras el vehículo estaba parado a unos metros de él.

Lacava aseguró que fue bueno que le ocurriera eso, puesto que esu responsabilidad como gobernador solucionar este tipo de problemáticas. “A la alcaldesa tampoco se le tiene que olvidar”, añadió, aunque no precisó en qué municipio de Carabobo ocurrió el incidente,

“Bien hecho, ve. Porque yo ahorita no estoy hablando como gobernador, sino como ciudadano. Bien hecho que la persona que estaba manejando por aquí llenó de excremento al gobernador para que no se le olvide que tienen que reparar esto”, agregó Lacava.

Me solidarizo con el ciudadano de a pie q le pasan cosas cómo estás todos los días y hoy me pasó a mi y por eso digo q bien hecho q me pasó porque a veces uno se desconecta de la realidad y un baño de 💩 nunca es malo para poner los 👣 en la tierra. Aquí nadie se rinde.🦇🦇🦇 pic.twitter.com/LKWitIoDuP

