Alcalde tachirense denunció traslado «ilegal» del punto de registro electoral y la exclusión de los que no se identifiquen con el chavismo

Jackson Carrillo, alcalde de Junín en el estado Táchira, denunció este sábado el traslado «ilegal» del punto de registro electoral y de actualización de datos que se tenía asignado en el municipio para impedir la inscripción de nuevos votantes que no se identifiquen con el chavismo.

Así lo reportó el burgomaestre en un video difundido en las redes sociales, donde señaló que la máquina dispuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue movilizada desde la oficina municipal hasta el sector La Quiracha. Este lugar históricamente es considerado un reducto fuerte para el chavismo en lo que a procesos electorales se refiere.

Asimismo, aseguró que los jefes de calle y de las Ubch decidían quiénes podían ingresar y hacer el trámite. Los encargados les indicaron a los presentes que solo podrían inscribirse quienes voten allí en esa comunidad.

«Los vecinos nos informan que solo están censando el voto duro», precisó Carrillo, antes de recordar que esto coarta los derechos de las personas que viven en comunidades aledañas.

El alcalde explicó que si un ciudadano de otro sector del municipio necesita inscribirse, en las próximas elecciones aparecerá habilitado para hacerlo en La Quiracha y no en el centro electoral más cercano a su residencia.

«Yo quiero llamar la atención de las autoridades con competencia en materia electoral. Esto es una desventaja. Quiero llamar la atención del gobernador, de quien quiera. Que no hagan esto, porque esto ya no funciona. Esto ya no sirve», advirtió Carrillo.

#URGENTE| El alcalde de #Junín #Tachira Jackson Carrillo denunció q las máquinas del #CNE son llevadas a centros de votación para la inscripción de los nuevos votantes pero se le niega el derecho a los q no demuestran ser militantes del #PSUV Esto está ocurriendo en todo el país pic.twitter.com/79suI6blKI — Resistencia sin fronteras (@ResistenciaSF_) October 14, 2023

NO ES UN CASO AISLADO

Lo preocupante del asunto es que esto no se trata de un episodio aislado. En San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, se registró una situación parecida el 13 de octubre. Allí también se movilizó la máquina electoral que habilitó el CNE.

Luego de que se instaló en el instituto Graciela Isea de Merchán, funcionarios militares la sacaron de allí y la reubicaron en el garaje de una casa en el sector Llano Jorge, reseñó El Pitazo.

Según testigos del lugar, la máquina la trasladan en horas de la mañana y la regresan en la noche. Sin embargo, su ubicación no es pública ni oficial para quienes deseen realizar la inscripción.