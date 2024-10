Alerta epidemiológica por aumento de casos de dengue en el país, experta dice que “no hay datos reales”

La presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, alertó este martes de un aumento de personas con síntomas de dengue en Venezuela, aunque advirtió que no hay cifras oficiales sobre la enfermedad.

Valenzuela precisó que este año incrementó la cantidad de personas que visitan los hospitales presumiendo que tienen dengue. Principalmente, sufren dolores musculares, dolor de cabeza, disminución del apetito y dolor en los ojos.

«En las emergencias vemos un aumento de casos, pero que se registra de forma anecdótica porque no hay datos reales», dijo Valenzuela en una entrevista con la periodista Lila Vanorio.

La experta apuntó que los médicos hacen una prueba para conocer el tipo de dengue o si se trata de chikungunya. No obstante, solo dan el diagnóstico particular al paciente y no se hace un registro oficial de casos a nivel nacional.

CONSEJOS

Valenzuela recordó que el dengue es una enfermedad infecciosa viral que se transmite por un mosquito infectado. En consecuencia, los contagiados deben buscar atención médica, puesto que es una enfermedad de «denuncia obligatoria»

«Lo ideal es que no se automedique. No espere a que aparezcan los signos de alarma. Cuando aparecen los síntomas, acuda o llame a su médico para que lo oriente, le haga seguimiento y le dé un diagnóstico», dijo la infectóloga.

Una vez se confirme un caso de dengue, se debe informar a la comunidad y las autoridades. Así pues, se pueden tomar las medidas respecto al agua empozada, fumigación y eliminación de criaderos.

El sur del estado Anzoátegui se encuentra en alerta sanitaria al registrar tres muertes de dengue en poco más de un mes. Las alcaldías han adelantado jornadas de fumigación en sectores que registraron repuntes de casos.