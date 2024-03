Alertan que diariamente mueren de 3 a 4 personas por accidentes de tránsito en el país

«Desde el año pasado estamos viendo en Venezuela de tres a cuatro personas fallecen en accidentes de tránsito en Venezuela», así lo señaló este lunes 4 de marzo la fundadora y directora de la asociación civil Asotránsito, Lilian Romero.

Durante una entrevista en Shirley Radio, acotó que la cifra puede aumentar incluso durante los fines de semana. En concreto, puede elevarse el número promedio de víctimas a siete.

«Están involucrados más los motorizados. Incluso se ha incrementado las muertes de niños en motos. Es algo muy complicado, porque eso también es violencia. El niño no puede decidir si quiere o no montarse en una moto», denunció Romero.

CÓCTEL DE CAUSAS

«Es un cóctel desde el año pasado. Eso no es de ahorita. Lo que pasa es que hubo una disminución en Carnavales. Porque, ciertamente los operativos y la unión de muchas personas públicas empezaron hacer campaña sobre el uso del cinturón», destacó.

«Disminuyó un poquito y otra vez el repunte cuando se dejan las campañas», recalcó.

Reiteró, que el incremento de los accidentes de tránsito en Venezuela es un «cóctel», en el cual influye la presencia de una gran cantidad de vehículos en mal estado. «Nosotros tenemos una flota demasiado vieja», destacó.

«Hay más jóvenes con motos con licencias sin control. Porque esa es otra parte del cóctel. ¿Quién está entregando las licencias? ¿Dónde están las supervisiones? Decimos que todos ellos (motorizados) manejan mal, pero quién entregó las licencias», cuestionó

Asimismo, señaló que la crisis económica también está influyendo. «El transporte público (conductores) está desesperado. Están desesperados por agarrar pasajeros, hacen competencias, se salen de la ruta y no hay control en todo esto que está pasando», afirmó.

CASO NEUTRO SHORTY

Tarek William Saab, fiscal general, designó este domingo 3 de marzo a la Fiscalía 8va de Higuerote (Miranda) para investigar el accidente que presuntamente provocó un camionero y en el que resultó lesionado el rapero Liomar Ricardo Acosta Orta, más conocido por su nombre artístico Neutro Shorty.

«El Ministerio Público Miranda Designó a Fiscalía 8va de Higuerote para investigar y determinar las responsabilidades que haya a lugar en los hechos ocurridos en la población de El Clavo, donde el artista de la música urbana conocido como Neutro Shorty sufriera un grave accidente, a causa de la impericia del conductor de un camión: que luego de chocarlo se dio a la fuga», informó Saab a través de su cuenta en Twitter (X).

En tanto, Neutro Shorty se presentó en el concierto de Yandel, en Caracas. Todo, a pesar de que poco antes del evento sufrió dicho accidente de tránsito. Sin embargo, se hizo evidente que su salud estaba afectada. Su esfuerzo fue aplaudido por los espectadores.

Antes de la presentación en el Poliedro de Caracas, Neutro Shorty explicó en sus redes sociales que en menos de 24 horas había aprendido la lección más grande de su vida.

“El día de hoy ha sido una locura y realmente Dios en menos de 24 horas me dio la lección de humildad más grande de mi vida. Todo lo que aprendí hoy nunca se me va a olvidar. Hoy sobreviví con mi novia, mi escolta y yo, a un accidente que las autoridades consideran un accidente de no sobrevivientes. Luego de dar tres vueltas y caer a un barranco por la acción de un camionero; me sacó de la carretera, me dio dos veces y me sacó, Dios no quita si no va a dar algo más grande. Gracias a él estoy vivo. Aquí estaré para Dios y para la gente”, señaló el artista poco después del accidente.