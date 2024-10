Alertan sobre aumento de costos en los colegios privados: «Queremos ver reflejada la calidad educativa»

Representantes alertaron este martes del aumento del precio de la matricula en los colegios privados, a la vez que advirtieron que las autoridades de las instituciones educativas no cuentan con el visto bueno de los padres.

Yorman García y Daniel Ocanto, representantes del Colegio San Agustín de El Paraíso, hablaron al respecto con Unión Radio. De inmediato aclararon que la institución era de buena calidad, pero creen que los costos son demasiado altos.

«El colegio ha venido implementando modalidades para el establecimiento de las matrículas y de las mensualidades que no están acordes a las estructuras de costos que estableció el Ministerio de Educación», afirmó García.

Los representantes precisaron que en el pasado pagaron 600 dólares para formalizar la inscripción. Sin embargo, para este año escolar, la cuota incrementó hasta los 940 dólares, una cifra que creen es muy elevada.

SIN ASAMBLEAS EN LOS COLEGIOS

Por otra parte, unos representantes del Colegio Cristo Rey alertaron que la institución dejó de hacer asambleas. En tal sentido, aumentó el precio de la matrícula sin dialogar con los padres de los alumnos.

«Decidimos no participar en las votaciones, para que de esta manera obligar a la presencialidad, pero no tuvimos respuesta. A través de cartas, correos electrónicos, grupos de los salones, pero no obtuvimos respuesta», explicó la representante Marzzia Mogollón.

Los padres agregaron que deben pagar miles de dólares en el mantenimiento y reparaciones en el colegio. «Queremos ver reflejada la calidad educativa, porque todo lo tenemos que pagar nosotros», añadió.

La Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep) advirtió que los colegios aumentaron el precio de la matrícula porque deben incluir el 9% que establece la Ley de Pensiones, aprobada por la Asamblea Nacional electa en 2020 hace pocos meses.

Ha habido varios llamados para que los colegios privados no paguen el impuesto destinado a las pensiones, puesto que son instituciones sin fines de lucro. Sin embargo, las autoridades no han tomado en cuentas estas exigencias.