Alertan sobre incremento de apagones en el país: Hasta noviembre se han registrado 122.310 fallas

Aixa López, presidenta del Comité de afectados por los Apagones, informó que hasta el mes de noviembre se han registrado al menos 122.310 fallas eléctricas.

“Todo el sistema sigue con fallas eléctricas. Ayer se sintió porque fue en Caracas pero esto ocurre a diario en interior del país”, dijo en entrevista con Shirley Varnagy en Onda.

La especialista alertó que lo peor del caso es que con el pasar de los meses el ritmo de los apagones ha ido en aumento.

Con respecto a la región con más fallas, señaló que "el Zulia se lleva el reinado de ser el estado con mayor apagones a nivel nacional".

Por otro lado, comentó que ha empezado a romperse la burbuja en la que se encontraba Caracas con respecto a las fallas eléctricas que afectan al resto de los estados.

"Hay más bajones que apagones pero ya en las parroquias caraqueñas se siente", dijo.

Hace una semana Aixa López comentó que el sistema eléctrico venezolano necesita una inversión de unos 10 mil millones de dólares para comenzar su restructuración.

Dicha inversión sería para tratar los tres problemas principales en la actualidad del país como son la generación, transmisión y la distribución.

"No se puede estar siempre culpando a terceros para evadir la responsabilidad de mantener equilibrado el sistema eléctrico nacional. Tenemos un caos en el hogar, en la oficina y en los medios de producción. Eso no puede ser así, porque el país no avanza de esa manera y no todos tienen una planta eléctrica", indicó.