Alertan sobre modus operandi para estafar con boletos aéreos, el destino más frecuente es Madrid

En los últimos meses, los reportes sobre boletos aéreos fraudulentos han aumentado en todo el país. Expertos instaron a las personas a tener precaución para evitar caer en este tipo de estafas.

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, Vicky Herrera, dijo que el fenómeno de agencias de viajes falsas operando por redes sociales ha facilitado el fraude.

“Aparecen en Instagram y Facebook, pero no tienen los permisos ni la preparación necesaria. En realidad, no existen o no tienen una oficina física. No son personas serias”, dijo al diario 2001.

Destacó que operar legalmente requiere de permisos de los organismos reguladores como el Ministerio del Turismo.

Además, explicó cómo funciona el fraude. “Emiten un boleto de ida, y cancelan el boleto de regreso 48 horas antes del viaje para que el pasajero no pueda regresar”.

Una vez cancelado el boleto, el dinero no llega a la aerolínea. El boleto parece económico, pero incumple las normas migratorias del país de destino y estafa a la aerolínea, que podría enfrentar multas.

La gente cae en la estafa por los precios atractivos. Las agencias falsas incluyen requisitos como seguro de viaje y reserva de hotel para engañar a las autoridades.

“Generalmente, son boletos falsos para burlar a las autoridades migratorias y entrar al país”, dijo Herrera.

La forma de evitar el fraude es comprar en agencias legalmente establecidas, que tengan licencias y estén afiliadas a asociaciones como Avavit, agregó.

“Uno de los destinos más afectados es Madrid, donde se ven más boletos con retornos cancelados con fines migratorios”, dijo.

Siempre se necesita un boleto de retorno al viajar al extranjero, a menos que se tenga residencia o visado de larga estadía, explicó.

Las denuncias se pueden hacer ante Inatur, Mintur o el Ministerio Público, que pueden remitir los casos a la policía científica.

El criminalista Luis Izquiel dijo que vender boletos falsos es estafa, un delito penado con cárcel de 2 a 6 años.