Alertan sobre repunte de robos en el Metro de Caracas: Estos son los modus operandi

La seguridad en las estaciones del Metro de Caracas es una preocupación constante para los usuarios del sistema subterráneo. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para garantizar la protección de los ciudadanos, los delincuentes siguen encontrando un ambiente propicio para cometer sus delitos.

El criminólogo John Tovar señaló que los criminales buscan atacar en estaciones del Metro, debido a que las personas suelen andar «agitadas» y no se dan cuenta de los robos.

Precisamente en la estación de Sabana Grande, los usuarios señalan que los robos ocurren muy frecuentemente, debido al gran flujo de personas. Marta Araujo, una usuaria habitual del Metro, compartió su experiencia de haber sufrido un robo sin darse cuenta hasta que llegó a su destino y buscó su dinero y celular.

«La cantidad de personas que caminan muy cerca de ti hace que no te des cuenta de nada», comentó Araujo a 2001. Además, los usuarios de esta estación han manifestado que la presencia policial es mínima, lo que contribuye a la sensación de inseguridad.

Por otro lado, en la estación de Chacaíto, hay una mayor presencia policial por parte de PoliChacao. Sin embargo, esto no garantiza la seguridad total dentro de las estaciones.

Alejandro Silva, otro usuario del Metro, compartió su experiencia cuando lo robó una pareja con un bebé en brazos en la estación de Plaza Venezuela a las 8 de la mañana.

Silva explicó que una mujer se le acercó con un bebé diciéndole que no encontraba a su esposo. Él accedió a ayudarla y se alejó con ella a una esquina para buscar a la supuesta pareja. En ese momento, la mujer le pidió que cargara al bebé y cuando se lo entregó, el hombre apareció y se reunió con la mujer.

«Cuando le entregó al bebé la pareja se pegó a mi lado para que los ayudara a salir de la estación de Plaza Venezuela», dijo.

Sin embargo, cuando la pareja se alejó, Silva se dio cuenta de que le habían robado la billetera. Según sus sospechas, la pareja había fingido ser extranjera y que estaba perdida para distraerlo y robarle.

Asimismo, una usuaria comentó desde la estación La Yaguara, que durante tres meses fue acosada por un hombre a las afueras del Metro.

«Yo todos los días me bajo en esta estación porque es mi ruta para el trabajo. Hace un año me di cuenta que un hombre siempre entraba a la estación a la misma hora que yo. Como si me estuviera esperando», acotó. Al tiempo que contó que la situación no pasó a mayores gracias a que alertó al personal, quienes la acompañaban a abordar el tren.

La delincuencia en las estaciones del Metro es un problema complejo que requiere de soluciones inmediatas y efectivas por parte de las autoridades competentes. Es necesario fortalecer la presencia policial en las estaciones, mejorar la infraestructura de vigilancia y concientizar a los usuarios sobre la importancia de estar atentos y cuidar de sus pertenencias.