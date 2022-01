Ante el repunte de COVID-19, ¿Cómo se encuentran las clínicas en Caracas?

Venezuela está viviendo un repunte de casos de COVID-19 a propósito del rápido avance que ha tenido la variante ómicron en el país en las últimas semanas. Pero, ¿Cómo se encuentran las clínicas en Caracas?

El doctor Herman Alberto Scholtz, presidente del Centro Médico Docente La Trinidad, informó que actualmente tienen 110 empleados de reposo: "Todos se encuentran leves".

"En terapia intensiva tenemos una capacidad para 11 camas, y ahorita solo una está ocupada. La realidad es que tenemos la mitad de la capacidad instalada ocupada con pacientes que duran entre tres y cuatro días hospitalizados; cuando antes era una o dos semanas o más", comentó.

Scholtz manifestó que ómicron es una variante más contagiosa pero da menos problemas pulmonares "que era lo que ponía más grave a los pacientes. Lo que si es que da mucho más síntomas respiratorios altos y más dolor de cabeza".

"La vacuna te protege pero no te garantiza que no te vaya a dar la enfermedad, por eso hay que mantener las medidas de prevención y no descuidarlas", afirmó.

LOS NIÑOS Y EL COVID-19

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, el doctor resaltó que en ocho meses hubo consulta pediátrica por tema de COVID-19 de 40 niños. Sin embargo, a finales de diciembre y los primeros días de enero esta cifra aumentó a 200 niños.

Aunque, aseguró que en este momento no tienen ningún niño hospitalizado en el centro de salud por COVID-19.

Por otra parte, el presidente de la Policlínica Metropolitana, Pedro Rivas, comentó que de cada 10 pacientes con COVID-19 "solo uno o dos quedan hospitalizados, porque no están vacunados o por comorbilidad asociada. Pero en este momento la tasa de ingresos es más baja".

"En este momento vemos un crecimiento de la ocupación de camas destinadas para pacientes con COVID-19 entre 45% y 55%", sostuvo.

Destacó que los tres grandes aprendizajes en estos años es la prevención, el tratamiento y de proveer de cuidados al paciente.

Además, agregó que 20% de los trabajadores de este centro de salud están contagiados.