﻿ Anuncian nuevas medidas de tránsito dirigidas a las gandolas, este será el límite de velocidad

En el marco del operativo Navidades Seguras 2023, las autoridades anunciaron un paquete de normativas para el tránsito de gandolas que deberán cumplirse durante la fiesta decembrina. Entre las novedades destacan el nuevo límite de velocidad para los vehículos pesados.

El anuncio lo dio a conocer el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos. A través de estas medidas se busca reducir el número de accidentes de tránsito relacionados con este tipo de vehículos en los últimos días.

Ceballos detalló que la Resolución 190 ya entró en vigencia desde el pasado 15 de diciembre. Desde ese momento los conductores de gandolas tuvieron que empezar a respetar el nuevo límite de velocidad con el que no pueden superar los 40 kilómetros por hora.

Asimismo, indicó que no podrán transitar de lunes a viernes entre 6:00 a.m. y 9:00 a.m., así como de 5:00 p.m. y 7:00 p.m.

Por otra parte, giraron órdenes a los funcionarios policiales para que garanticen el cumplimiento de todas las normas. Entre otras cosas, deberán controlar que las gandolas circulen todo el tiempo por el canal derecho, como lo establece la ley, reseñó 2001.

Además, detalló que intensificarán los procesos de inspección hacia quienes transportan sustancias o materiales peligrosos.

«Todos los vehículos serán chequeados y verificados, los de carga pesada, con pesos y sistemas para verificar que cumplen con las leyes», aseguró el ministro.

Con respecto a la duración de este operativo, estará vigente durante el resto de diciembre y parte de enero. Una vez que acaba el operativo de «Año Nuevo», se restablecerán los límites de velocidad vigentes en la ley.

Para finalizar, instó a todos los venezolanos a manejar de forma segura para garantizar su seguridad y la de los demás. «Máxima prevención, respeto a la ley, no ir a exceso de velocidad y no consumir bebidas alcohólicas al manejar».