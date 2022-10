Apagón afectó por seis horas las actividades de las refinerías de Amuay y Cardón

La planta de Ginebrapca, que abastece de energía a las refinerías de Amuay y Cardón, que forman parte del Complejo Refinador Paraguaná (CRP), en el estado Falcón, sufrió un apagón la madrugada del jueves 20 de octubre.

Según Carlos Colina, vocero nacional del movimiento de trabajadores del Petróleo sin Fronteras, la falla resultó en que el importante centro de energía se apagara durante más de siete horas.

Debido a la falla general, el apagón comenzó a la 1:00 a.m. y terminó a las 7:00 a.m. No es la primera vez que la planta tiene problemas. Hace tres meses falló y el mantenimiento estuvo a cargo de un contratista que trabaja para Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Debido a un desperfecto en la línea que va desde la planta Centro en Carabobo hasta la región, se registró un apagón general en Falcón a las 8:00 p.m., lo que marcó el inicio del apagón.

"Esto es un hecho lamentable, que esté paralizado el CRP en su totalidad. Lo único que está trabajando es un mantenimiento preventivo en Reformador. A primera hora de este jueves fueron retirados todos los trabajadores, debido a que las plantas están apagadas. La falta de mantenimiento y atención a los trabajadores ha dejado estas graves consecuencias que no se había visto en gobiernos anteriores", dijo Colina a El Pitazo.

Precisó que hay una reserva de combustible en los tanques de almacenamiento para distribución nacional, pero que se espera por parte de las autoridades más información sobre lo que se hará ante esta nueva situación.