﻿ Apoyo a María Corina, posible renuncia a la candidatura y contactos con Maduro: Lo que dijo Rosales tras reunión con la PUD

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, sostuvo una reunión con la Plataforma Unitaria y ratificó que se apegará a lo que decida el bloque mayoritario de la oposición venezolana.

Sobre la reunión no quiso dar mayores detalles a la salida del encuentro y comentó que la Plataforma Unitaria emitirá un comunicado. Sin embargo, habló de la posibilidad de dar un paso al costado en su candidatura.

«Nosotros vamos a apoyar lo que decida la Plataforma. Yo lo he dicho, si me entregan esa bandera la llevaré con honor y sacaré a Nicolás Maduro de la presidencia y provocaré un gran cambio en Venezuela. Si es otro, trabajaremos muy duro para que eso ocurra y yo me iré tranquilo al Zulia», sostuvo.

Asimismo, Rosales insistió en que siempre le ha brindado su apoyo a María Corina Machado. «Yo estoy muy claro. Hemos respaldado a María Corina, le dimos la tarjeta, a Corina Yoris le dimos la tarjeta, eso es muy claro lo que he dicho».

Mientras se dirigía a su vehículo varios periodistas lo abordaron y le hicieron preguntas como si tenía contacto con la administración de Maduro.

«En lo formal, en lo institucional, como gobernador del Estado», respondió Manuel Rosales.

Gobernador Manuel Rosales, señala que la reunión con la plataforma unitaria fue productiva. El gob evitó responder sobre si cree que puede ganar una elección. pic.twitter.com/43JPpvaGpX — Oliver Fernández (@oliverandresfz) April 17, 2024

Para finalizar, se refirió a la entrevista ofrecida al medio VPI que generó polémica con el partido Vente Venezuela.

«Dije que algunas personas no creen en la ruta electoral, pueden estar en cualquier partido, cualquier comando. Hablé del lenguaje violento comunicacional, de la violencia psicológica que se me ha hecho, que es sumamente grave en el lenguaje y desarrollo político», concluyó Rosales.