Arranca la semana con falla de Cantv: Barinas, Táchira, Mérida y Trujillo están sin servicio

La empresa de telecomunicaciones estatal, Cantv, informó sobre la afectación de los servicios de telecomunicaciones en los estados Barinas, Táchira, Mérida y Trujillo.

A través de sus redes sociales, dieron a conocer que la falla se originó producto a un doble corte de fibra óptica.

No obstante, aseguraron que la empresa desplegó su personal técnico y especializado para atender estas incidencias y restituir los servicios a la brevedad posible.

Asimismo, agradecieron la comprensión de los usuarios mientras realizan las labores de recuperación.

Por otra parte, invitaron a todos los venezolanos a denunciar el hurto, robo, vandalismo o sabotaje contra las redes a través del 0800 ANTENAS (2683627) y VEN 911

FALLAS DE CANTV EN OTRAS ZONAS

Usuarios de Twitter respondieron que además de los estados mencionados, hay otras zonas del país donde el servicio está cortado o presentando intermitencia.

José Vicente, (@vicente_kimber) denunció que en el estado Lara hay breves desconexiones y aumento de latencia.

Mientras que Juan Salazar (@salazar10_juan), agregó: "Por favor ya tengo una semana sin internet y pagando, ayer pague la factura .... Se han robado los cables y cobran $50 por arreglarlos rápido o si no esperar a que ustedes les de la gana, que injusto todo esto. Flor Amarillo, Valencia, Carabobo".

Del mismo modo, el usuario Wilfredo Figueroa (@wilfredowckk), manifestó que la ciudad capital no se salva de la intermitencia. "En Caricuao no tenemos fibra pero me gustaría que pasen por el sector ud2 a revisar el cobre, ya que muchas familias está viviendo este momento intermitencia en el internet".