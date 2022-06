Así podría quedar el pasaje mínimo del trasporte público tras aumento del gasoil

El pasaje mínimo podría ubicarse en un dólar tras aumento del precio del gasoil, así lo estimó el director del Comité de Usuarios del Transporte Público, Luis Alberto Salazar. Es decir, que el costo sería de uno cinco bolívares.

Las consideraciones las dio a conocer Salazar durante una entrevista ofrecida a Fedecámaras Radio.

"Los cálculos que se han hecho a grosso modo indican que un pasaje mínimo urbano subiría a cinco bolívares, da justamente un dólar americano, y las rutas suburbanas tendrán una escalada similar en función de ese dólar, y en las rutas extraurbanas (…) prácticamente se escapa de las manos; habrá tarifas de 40, 50, 60 dólares para el traslado hacia algunas ciudades importantes como; San Cristóbal, Maracaibo, Ciudad Bolívar", explicó.

"No hay forma ni manera de discutir como se hacía antes con los sectores. El gobierno tomó una decisión que arropa a todos los que estamos en la mesa de negociación y no nos deja ninguna opción para poder justificar o no el cobro de una tarifa de prestación de servicio", sentenció.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Transporte del Centro, Tarek Bashas, también alertó este jueves 2 de junio que en los próximos días los transportistas empezarán a subir los precios del pasaje y, los gandoleros de los fletes, debido a la eliminación del subsidio del gasoil.

La información la anticipó durante una entrevista ofrecida en el programa de la periodista venezolana Diana Carolina Ruíz.

«La situación de la carga pesada es crítica y pudiera agudizarse con el aumento del gasoil, obviamente el lamento del gasoil tiene ya un tiempo, a partir del año pasado, luego del cobro de la gasolina a precio internacional, pero tenemos una válvula de escape con las estaciones a precio subsidiado y eso está disminuyendo», explicó.

«Si hubiera un sistema financiero donde pudiera retirar una línea de crédito, pero sabemos que todavía no llega a todos los transportistas. Cuando tengo que pagar el diésel a esa magnitud, por supuesto me pega en el bolsillo. Hay una gran oferta superior a la demanda y por ende cuando tratamos de ajustar los precios se van por el que sea menor y terminamos absorbiendo eso nosotros. En una semana o dos vamos a empezar a ver transportistas que van a subir los precios», sostuvo.

MANDATO DE PDVSA

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) habría ordenado a algunas gasolineras cobrar en dólares el gasoil, en momentos en que el suministro es escaso e irregular en la mayoría de los estados del país; eso dijeron tres fuentes conocedoras del asunto, quienes mostraron documentos como prueba a la agencia de noticias Reuters.

«Ese comunicado lo enviaron a las estaciones (que venden a precios) internacionales que expendían diésel subsidiado, que prácticamente era regalado, para informar que el diésel a partir de ahora va a tener el mismo precio que la gasolina, es decir, 0,50 dólares el litro», dijo una fuente del sector de las gasolineras.