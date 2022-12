Bernal denunció que están usurpando su identidad para "proponer negocios indebidos y extorsionar"

El gobernador del estado Táchira Freddy Bernal, denunció este domingo que una persona está usurpando su identidad a través de números telefónicos.

El dirigente político alertó que esta persona busca extorsionar a familiares y funcionarios del Gobierno de Venezuela.

"Un delincuente se hace pasar por mí (a través de dos números de teléfono móvil) tratando de proponer negocios indebidos y extorsionar a familiares, contactos y funcionarios del Gobierno", indicó Bernal en un video difundido en su cuenta de Instagram.

LO QUE DIJO BERNAL

Bernal no mencionó nombres de personas que hayan sido timadas bajo esta modalidad, ni la cantidad de afectados. Sin embargo, pidió a sus contactos "bloquear" a quienes les escriban con mensajes similares.

"Ya se hizo la denuncia formal y no tengo duda de que (quién esté detrás de esta estafa) pronto estará tras las rejas", agregó. No obstante, no aclaró si los mensajes llegan desde algún número que haya pertenecido a él.

Informo al pueblo de Venezuela que desde hace 72 horas hay un delincuente que se hace pasar por mi a través de unos números que inician por 0426 y 0412, proponiendo negocios indebidos para extorsionar. ¡Ya se denunció y pronto estará capturado! pic.twitter.com/f88ZC9XLnv — Freddy Bernal (@FreddyBernal) December 11, 2022

Bernal es el primer gobernador que denuncia usurpación de identidad con fines ilícitos, si bien decenas de empresarios, principalmente ganaderos, han alertado este año sobre un auge de la extorsión en zonas fronterizas, por parte de autoridades y organizaciones criminales, según ONG.

Entre enero y noviembre, las autoridades detuvieron a 299 personas acusadas de cometer estafa, principalmente a través de medios digitales, según datos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).