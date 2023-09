Ponen a disposición el buscador oficial de los centros de votación para las primarias del 22Oct

La Comisión Nacional de Primaria (CNP) publicó este domingo el buscador oficial para que quienes vayan a participar en el proceso del 22 de octubre sepan a qué centro de votación les corresponde acudir.

«Este es el buscador oficial de la elección primaria. Entra en este link y consulta dónde te corresponde votar el próximo 22 de octubre», anunció el CNP en Twitter (X). Además, proporcionaron el enlace en cuestión: http://buscadorprimaria2023.com.

Asimismo, dentro de la página web establecen ciertas condiciones para quienes busquen dónde votar en la primaria.

«Al utilizar este buscador, declaro conocer que la distribución de electores en centros y mesas de votación contenida en esta base de datos aplica solamente para la elección primaria del 22 de octubre de 2023, y que para su elaboración se ha utilizado el registro electoral venezolano con corte al 31 de mayo de 2023, con los ajustes resultantes del proceso de actualización de dirección para votar en el exterior en la elección primaria. Se incluye a todos los electores inscritos en el registro electoral venezolano, sin que ello signifique que tengan la intención de participar en esta elección primaria», remarcan.

UN AVISO PREVIO

El lanzamiento del buscador se da horas después que la Comisión de Primaria instara a la ciudadanía a esperar la publicación de dicha herramienta virtual.

«Exhortamos a venezolanos, dentro y fuera del país, a no hacerse eco de buscadores no oficiales de centros y mesas de votación. Estos no cuentan con revisiones finales avaladas por este órgano rector. Podrían arrojar información imprecisa sobre el lugar donde le corresponderá votar», destacaron en un comunicado.

En esa comunicación también hicieron un llamado a evitar que se divulgue información no oficial de la primaria. Señalan que ello podría «generar confusión en el electorado».