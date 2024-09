Buscan a depravado en Falcón, violó a sus dos hijastras y dejó a una embarazada

Un depravado sexual en Falcón abusó de sus hijastras de 9 y 11 años de edad, dejando embarazada a la mayor de las niñas.

El hombre, identificado como Silvano Segundo, residía en Punta Cardón, municipio Carirubana y llevaba cuatro años de relación con su pareja. No obstante, el pasado lunes, la niña mayor de la casa decidió romper el silencio y contarle a su madre que este sujeto la había violado en dos oportunidades bajo amenaza de muerte.

En medio de estas conversaciones, también se conoció que la niña de nueve años sufrió violación por parte de su padrastro. Al escuchar esto la mujer acudió ante el Cicpc para denunciar lo ocurrido, pero al llegar a la casa ya el hombre no se encontraba. Con respecto a la niña de 11 años descubrieron que tiene cinco meses de embarazo.

Silvano Segundo, quien ahora está prófugo de la justicia era conocido en la comunidad por vender agua potable. El sujeto estaba adueñado de una toma clandestina, con la cual se ganaba la vida, reseñó Falcón Informativa.

«Este tipo violó a mis sobrinas de once y nueve años. La mayor quedó embarazada y necesito que me ayuden a publicar porque él desapareció desde la madrugada y no lo encuentran por ningún lado», señaló con impotencia una de las tías de las infantes abusadas quien no quiso revelar su identidad por temor a represalias en contra de las niñas o la familia.

El Cicpc también comenzó a indagar con otros niños cercanos a Silvano y no han descartado la posibilidad de más víctimas. Los habitantes de la zona también se han sumado a la búsqueda del depravado. Se presume que recibió ayuda de algún familiar para salir del populoso sector.

De manera extraoficial, trascendió que un tercer niño también fue abusado por el hombre, pero hasta el momento no hay confirmación de la policía.