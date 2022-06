Cabello arremetió contra último informe de la ONU: “De Bachelet no nos extraña”

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, condenó el último informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la situación de los medios de comunicación en el país.

Durante una rueda de prensa, Cabello criticó que el informe alertara de la “estigmatización y criminalización contra los medios de comunicación”. En tal sentido, consideró que el documento no relataba la verdadera situación del país.

“De la señora Bachelet no nos extraña nada (…) uno ha visto tantas cosas que de la actitud de Bachelet no nos extraña. El tema del derecho y libertad de expresión no es de los medios, sino del pueblo. Aquí el pueblo puede decir lo que quiera”, afirmó, según reseñó Unión Radio.

Asimismo, Cabello aseguró que en Venezuela “cualquiera que cargue un teléfono en la mano es un reportero”. “El monopolio de los grandes medios y corporaciones de poner y quitar presidentes en Venezuela, eso sí se acabó”, agregó.

CABELLO SEÑALÓ A LA OEA

Tras criticar el accionar de Bachelet y la ONU, Cabello señaló a la Organización de Estados Americanos (OEA) por las protestas y el paro en Ecuador. Al respecto, el dirigente chavista afirmó que hay un “silencio escandaloso”.

“Hoy guardan silencio sobre lo que está ocurriendo en Ecuador y la masacre que están haciendo contra nuestros hermanos indígenas", dijo Cabello en conferencia de prensa.

Cabello se solidarizó con el movimiento indígena que protagoniza el paro en contra del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso. "Entienda que ese pueblo está reclamando lo que le corresponde", indicó el dirigente.

Al igual que respecto a Venezuela, Cabello apuntó a Bachelet, a quien acusó de “no haberse enterado” de la supuesta “violación de derechos humanos”. “De Ecuador no dicen nada, nosotros sí decimos que sea respetada la vida de los indígenas”, concluyó.