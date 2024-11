Cabello devela otro supuesto plan de la oposición para «atacar la Navidad» desde el Zulia

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció este sábado otro supuesto de la oposición, denominado «No a la Navidad», cuyo objetivo era «atacar» las fiestas decembrinas y que iniciaría en el estado Zulia.

En una transmisión de VTV, el ministro vinculó en este hecho a un empresario que identificó como José Enrique Rincón. Supuestamente, captaba «jueces, fiscales, grupos empresariales y militares».

Asimismo, manifestó Cabello que tanto el empresario como sus hijos, Juan Diego y José Enrique Rincón Sabatino, guardan vínculos con «sectores políticos opositores desde hace mucho tiempo».

«Este señor no está en el país en este momento porque cuando se inicia la investigación en la Alcaldía de Maracaibo, ellos pensaron que pudieran salir salpicados. El señor se va de Venezuela, junto con uno de los hijos. Afuera al señor le acaba de dar un problema de salud, un aneurisma, y está en situación delicada. Eso hizo que su otro hijo se fuera también», argumentó.

Según el también primer vicepresidente del Psuv, esta persona y su familia está en España. Además, le acusó de «vínculos directos» con Iván Simonovis, Tomás y Juan Pablo Guanipa, María Corina Machado, periodistas y abogados.

«Todos están identificados, pero no voy a decir los nombres para no ponerlos en fuga», adicionó Cabello.

MILITARES Y JUECES TAMBIÉN «INVOLUCRADOS»

El exdiputado aseveró que en las presuntas reuniones con Rincón, participaron también jueces y militares.

«¿Por qué en el tema judicial? Parte del plan era entregar a los detenidos armas y explosivos», agregó. Explicó también que la red contaba con presencia en tres estados, donde actualmente ya están «actuando».

Por este hecho, acotó Cabello, se detuvo a Pedro Velasco Prieto, presidente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; las juezas Maurelys Vilchez y Maryorie Plaza, Francisco Javier Urdaneta y José Gregorio Rondón Muñoz.

Mencionó que Rincón entregó a los «grupos mercenarios» unos 20 millones de euros para financiar operaciones contra Venezuela.

Por otro lado, responsabilizó a Machado, Simonovis y Erik Prince de la delicada situación eléctrica que enfrenta Nueva Esparta.

«Si ellos no descansan, nosotros tampoco vamos a descansar y los vamos a derrotar. Tengan la seguridad, los terroristas no van a poder con este país, no van a poder, será la paz la que va a triunfar», puntualizó Cabello.