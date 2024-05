Cabello revela supuestos «planes» de la oposición después de las elecciones y el «escape» de María Corina

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la oposición tiene previsto desplegar un plan de violencia luego de las elecciones presidenciales.

«Personas no solo del chavismo, ciudadanos venezolanos que hoy día dan gracias a Dios, no se la den a Nicolás si quieren, pero Nicolás ha sido garante de paz y este país vive en paz y tranquilidad. Se acabaron las guarimbas. Personas que no quieren saber nada de política porque se fueron decepcionados, estos panfletos los está entregando la oposición aquí y en Miami, su cronograma», señaló.

Según Cabello el cronograma de la oposición sería el siguiente:

28 de julio: todos a votar y quedarse en los centros de votación

29 de julio: Independientemente de los resultados anunciados por el CNE, marcha y toma de Miraflores.

30 de julio: Juicio abierto contra altos dirigentes del Gobierno

31 de julio: Renacimiento de Venezuela

No obstante, reiteró que desde el chavismo están acostumbrados a frenar este tipo de planes.

«Deben tener ellos preparados el Estadio Universitario para este juicio, como en Chile. Esta es la propuesta de la oposición. Esto es lo que ellos creen que van a hacer. No te preocupes», acotó.

MARÍA CORINA MACHADO TIENE UN PLAN DE ESCAPE

Asimismo, Diosdado Cabello afirmó que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, tiene un plan de escape, en caso de que la acusen de hacer un llamado a una invasión militar en 2018.

«Sus asesores le dijeron que le pueden pegar los ganchos en los próximos días por traición a la patria. Llamó a sus amigos colombianos para que activen un posible plan de escape por si le toca huir como lo hicieron Juan Guaidó, Julio Borges, Antonio Ledezma, Iván Simonovis y Leopoldo López», afirmó Cabello en su programa Con el mazo dando.

«Si algo tiene esa oposición es que de valentía no se van a enfermar», concluyó el dirigente chavista.