Cabello vincula a Juan Pablo Guanipa con hechos de corrupción en la Alcaldía de Maracaibo: «Recibía $50.000 semanales»

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ofreció nuevos detalles sobre la trama de corrupción que implica al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina.

«Rafael Ramírez Colina desde la alcaldía financiaba a su partido Primero Justicia para actividades políticas y pago de personal que no tiene que ver con la nómina de la alcaldía. Los recursos venían de la administración de las empresas que recolectan la basura en Maracaibo», indicó.

El ministro ofreció una lista de los principales implicados en esta investigación.

«En esta trama está Juan Manuel Lara Villalobos, presidente del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario; está Dave Henry Villalobos Ortega; está Alberto Silva, hasta ahora es contradictoria las funciones que ejercía en la alcaldía, lo que es cierto que tenía un gran poder para el manejo de recursos. Algunos dicen que era quien administraba los recursos; luego está Pedro Guanipa, exdirector de despacho de la Alcaldía, hermano de Juan Pablo Guanipa y Tomás Guanipa; luego está Alberto Buchi, un pagador por él enviaban el dinero a las distintas personas a quienes le pagaban», acotó.

Asimismo, aseguró que todo esto señala directamente al dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa.

«No solo son estás personas que nombré aquí. Está Margarita Assenza, directora general de la secretaría del alcalde; Diana Berrio, directora de recursos humanos, Betty Ramos, directora general de alcaldía, quien está prófuga», añadió.

SIETE EMPRESAS PARA RECOGER BASURA

El ministro Diosdado Cabello aseguró que la trama de corrupción se hacía a través de la contratación de empresas que cumplían una misma función.

«Hay siete empresas contratadas en Maracaibo para la misma función, la recolección de la basura. Ahí el descalco está en dos millones setecientos mil dólares. Contrataron remodelación de oficinas a precios exorbitantes muy por encima de lo que hicieron», expuso.

Durante la alocución compartió un video de Rafael Ramírez Colina contando lo que había ocurrido.

«Por ejemplo cuando había actividades con los dirigentes parroquiales de repente le la dábamos 100$ a alguien para comprar un caucho, eso se hacía. Había dirigentes que necesitaban una batería o pagar el colegio de los chamos, eso se hacía. No eran grandes aportes, si usted mira lo que se le daba a una parroquia, yo creo que eso no pasaba de $5000, no era más que eso», indicó.

No obstante, Cabello aseguró que la cifra de aportes de la alcaldía era muy superior a lo dicho por Rafael Ramírez Colina.

«Son $50.000 semanales que le entregaban a Juan Pablo Guanipa y si quieres sales a desmentir esto y voy a contar en qué gastabas esa plata, no lo voy a contar yo, lo va a contar tu hermano», advirtió.

Según las investigaciones y testimonio de Pedro Guanipa, Juan Pablo Guanipa recibía 50 mil dólares mensuales para la campaña de Edmundo González, carros y movilización. “De donde venía el dinero de las empresas de recolección de basura”. pic.twitter.com/XNkKuC0R3S — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) October 22, 2024

De igual forma, compartió la confesión de Pedro Guanipa. «Tengo conocimiento del financiamiento que se le hace a las actividades políticas de mi hermano Juan Pablo Guanipa por medio de la alcaldía de Maracaibo. Ese financiamiento asciende al monto de $6.000 dólares mensuales, que me lo entregaban en efectivo y yo se los hacía llegar», indicó.

Diosdado Cabello presenta declaraciones de Pedro Guanipa, Hermano de Juan Pablo Guanipa, quién explica que presuntamente hubo financiamiento de la Alcaldía de Maracaibo a la campaña de Edmundo González con la autorización y conocimiento del exalcalde Rafael Ramírez. pic.twitter.com/Qw5eOsUuaA — 800 Noticias (@800Noticias_) October 22, 2024

«Hoy presumo que se hace por vía Zelle, por medio de Alberto Silva, que se encarga de esa operación. También tengo conocimiento del financiamiento que hizo la alcaldía de Maracaibo, autorizado por Rafael Ramírez Colina para las actividades de campaña de Edmundo González y María Corina Machado para apoyar con motos, carros, movilización de gente, comida y sonido para esas actividades. Dichas actividades ascienden a un monto de $50.000. En ambos casos, la autorización la dio el alcalde Rafael Ramírez Colina», reveló.

Para finalizar, Cabello advirtió que pronto anunciarán la implicación de otros concejales que forman parte de esta trama.