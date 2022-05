Califican de "estafa" el bono de Bs 10.000 a jubilados: "Es excluyente y se convertirá en sal y agua"

"Este famoso bono, que no es otra cosa sino una indemnización, no puede ser considerado como una reivindicación. En primer lugar, es excluyente, porque solo contarán a los jubilados desde 2018. Por otra parte, el sector de jubilados, pensionados y adultos mayores, de alta vulnerabilidad; no exige un bono, sino una pensión y una jubilación digna", señaló el presidente del Frente Amplio Unido en Defensa de los Jubilados y Pensionados, Luis Cano.