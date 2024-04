¿Cambio de discurso? Canciller chavista ofrece apoyo a Chile para acabar con el Tren de Aragua tras tildarlo de «ficción mediática»

El canciller del chavismo, Yván Gil, ofreció este viernes el apoyo del Estado a Chile para acabar con el Tren de Aragua en ese país, luego que días atrás insistiera en que esa peligrosa banda «no existe» y era una «ficción mediática».

A través de su cuenta de Twitter (X), dijo que así como supuestamente erradicaron al grupo criminal en Venezuela, prestarán apoyo a esa nación para «acabar con la delincuencia». También con «cualquier organización criminal que pretenda operar en el territorio chileno».

Tras tales afirmaciones, usuarios de la red social criticaron lo que consideran una contradicción.

«¿En serio? Pero tú dijiste que era una fantasía, que el tren de Aragua no existía», «¿Pero no era que el Tren de Aragua no existía?», «Ya no es un invento de los medios de comunicación sobre la existencia del Tren de Aragua, ahora dicen que “acabaron” con la banda», «¿Ya va, ya va. ¿Este canciller no era el que decía hace apenas dos días que el Tren de Aragua no existía?», son algunos de los comentarios.

Luego de establecida la comunicación entre las fiscalías generales de Chile y Venezuela, y a partir de la solicitud de un apoyo interinstitucional, se acordaría la activación de la Asistencia de Cooperación Mutua a través de los canales diplomáticos correspondientes, a fin de… — Yvan Gil (@yvangil) April 12, 2024

Cabe mencionar que a mediados de semana, Gil aseveró que la organización delincuencial es «una ficción creada por la mediática internacional». Alego que con ello se trataba de «crear una etiqueta, como lo hicieron en su momento con el Cartel de los Soles».

Esas afirmaciones no sentaron bien en Chile, cuyos funcionarios las calificaron de inaceptable y una falta de respeto.

CASO RONALD OJEDA

Por otro lado, el ministro chavista se refirió al caso del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, asesinado en ese país, cuyas autoridades sugieren que el homicidio se gestó desde Venezuela.

El canciller precisó que tras establecida la comunicación entre las fiscalías, se acordaría la activación de la «asistencia de cooperación mutua». Todo ello «a través de los canales diplomáticos correspondientes, a fin de apoyar las investigaciones actualmente en curso».

«El gobierno y pueblo chileno puede tener la seguridad de una colaboración absoluta de parte de Venezuela. Procederemos a la captura de cualquier criminal dentro de nuestro territorio, que se encuentre señalado de cometer algún delito dentro o fuera de nuestro país», finalizó.