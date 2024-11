Cancillería acusa a Brasil de querer «engañar» a la comunidad internacional «haciéndose pasar por víctimas»

La cancillería del gobierno de Nicolás Maduro rechazó que la administración de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil siga insistiendo en que se publiquen los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio para poder reconocer a Nicolás Maduro.

«El Gobierno de Venezuela halla inentendible el reciente comunicado redactado por la cancillería brasileña (Itamaraty), en el cual trata de engañar a la comunidad internacional, haciéndose pasar por víctimas en una situación donde claramente han actuado en carácter de victimarios, la cual ha sorprendido a la sociedad brasileña, venezolana y latinoamericana», indicó el canciller de Maduro, Yván Gil en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

En este sentido, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro es víctima de agresiones constantes por parte de la administración de Lula.

«Venezuela ha demostrado, a través de la denuncia pública, con decenas de pruebas, cómo Itamaraty ha emprendido una agresión descarada y grosera en contra del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, de las instituciones y poderes públicos, así como, la sociedad venezolana, en una campaña sistemática y violatoria de los principios de la Carta de Naciones Unidas, como lo son la soberanía nacional y la libre determinación de los pueblos, incluso violando la propia constitución brasileña en su mandato de no injerencia en asuntos internos de los estados», denunció.

En esta línea, insistieron en que Brasil no formó parte del Acuerdo de Barbados como ha asegurado en los últimos días.

«El argumento expresado por Itamaraty, para entrometerse en los temas electorales y políticos de Venezuela, autodenominándose testigos de los acuerdos de Barbados, carece de veracidad y es una artimaña que debe cesar de manera inmediata, toda vez que los referidos acuerdos fueron exclusivamente desarrollados por venezolanos»,

Además, insistió en que el no reconocimiento de Brasil afecta las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.

«El Gobierno Bolivariano exhorta, una vez más, a la burocracia de Itamaraty, a desistir de inmiscuirse en temas que solo competen a los venezolanos, evitando deteriorar las relaciones diplomáticas entre ambos países, para lo cual deben asumir una conducta profesional y diplomática respetuosa, tal cual ha demostrado Venezuela a través de su política exterior», añadió.

POSICIÓN DE BRASIL

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha advertido desde que el CNE declaró ganador a Nicolás Maduro, que no reconocerá los resultados electorales hasta que se publiquen las actas. En este sentido, han indicado que en varias conversaciones previas las autoridades venezolanas se comprometieron a publicar los resultados, no obstante no han cumplido.

El pasado 29 de octubre, Celso Amorim, asesor especial del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, explicó que debido al incumplimiento de Maduro, Brasil decidió que era conveniente vetar el ingreso de Venezuela a los Brics.

«El 22 de agosto, un tribunal convalidó los resultados de las elecciones. El hecho es que no se dio publicidad a los resultados de manera detallada. No publicaron las actas y no respetaron el principio de transparencia«, indicó.

Asimismo, expresó su decepción por la forma en la que ha pronunciado la administración de Maduro.

«La reacción de Nicolás Maduro por no haber ingresado a Brics, atacando a Lula y a Itamaraty, es desproporcionada», concluyó.