¿Candidato LGBTIQ+ en Venezuela? El movimiento que busca reconocimiento del CNE

El debate sobre los derechos LGBTIQ+ en Venezuela están en su punto más álgido; desde leyes polémicas y declaraciones incómodas, hasta la organización y nacimiento de lo que podría ser el primer partido igualitario del país de cara a las presidenciales 2024.

Precisamente este último punto es uno de los que más curiosidad ha generado dentro de la colectividad nacional, no acostumbrada -por no decir conservadora- sobre las discusiones de este tipo.

En Caraota Digital conversamos con el activista por los DDHH Koddy Campos, quien no solo se refirió a esta no tan nueva iniciativa política; sino que esbozó puntos fundamentales sobre las organizaciones LGBTIQ+ en nuestro país.

"Este no será un partido político solo para la comunidad LGBTI sino un partido para todos, todas y todes", comentó durante la entrevista.

"Este partido pretende unificar y ser un espacio de encuentro para todos los venezolanos y así podamos construir el modelo país que queremos; con el máximo desarrollo económico, y la máxima inclusión social posible, garantizar una democracia con enfoque en los DDHH, que ningún grupo quede atrás y todos tenga participación protagónica. ¿Y por qué no tener un candidato (presidencial)", aseveró.

Cree posible que el pueblo venezolano vote por una persona de la comunidad LGBTIQ+ "que esté preparado y lleve consigo las banderas y las luchas de otros movimientos".

Sin embargo, recordó que en el 2016 hicieron la solicitud ante el CNE para crear una organización política; pero fue rechazada por "no encontrar motivos para ser un partido".

"Esta vez volvemos a reincidir y vamos a ver cómo queda el CNE de no aprobar este partido. Esta es una lucha que se está haciendo en Venezuela pero que vamos a ser internacional. Si el CNE no los niega quedará desenmascarado su homofobia y que están claramente en contra de los derechos de la comunidad LGBTI. No creo que lo hagan, si lo aprueban estará en nosotros poder encontrarnos con otros movimientos sociales para construir este proyecto país", explicó.

POLÉMICA ENTREVISTA

Koddy Campos también se pronunció sobre los comentarios de los diputados de la AN 2020 Franklyn Duarte y Maribel Castillo durante una entrevista en Globovisión sobre la adopción homoparental en el país, la cual consideran que "puede acabar con la raza humana".

Sobre eso dijo: "Van más de 20 años que desde el primer país aprobó el matrimonio igualitario y 12 años desde que se aprobara en Argentina; pues siguen naciendo niños y no se han acabado las personas ni en Argentina, Holanda, Brasil, Estados Unidos, México, Colombia. Nuestras familias siempre han existido, solo que se encuentran totalmente desprotegidas y a eso es que queremos avanzar; a que se reconozca y se respete las distintas formas de hacer familia. No llegamos ayer en un platillo volador y fuimos lanzados aquí; nosotros hemos existido históricamente. Nosotros no estamos en contra de las familias heterosexuales, lo que queremos es que se visibilice la nuestra".

LEY QATAR Y LOS COMENTARIOS QUE ENCENDIERON EL DEBATE

Antes de sus declaraciones sobre la adopción homoparental Franklyn Duarte ya había desatado la ira de la comunidad LGBTIQ+ al insinuar en las redes sociales la aplicación de la Ley Qatar en el país.

Es aquí donde se detiene el activista Koddy Campos para definirla como "una medida para perseguir a la comunidad LGBTIQ+ y darle cárcel desde un mínimo de tres años hasta la pena de muerte", basado claro, en los lineamientos que tiene una Ley aplicada en el país árabe al que hace referencia.

"Para nosotros es alarmante que se hagan pronunciamientos públicos que inciten al odio de esta manera. Esto debe parar y debe ser sancionado. También nos hacemos la pregunta de qué pasa con los otros diputados de la AN; ellos no puede ser silentes ante un discurso de odio como este y deben fijar posición de si están a favor de los DDHH de todos o pretenden discutir leyes como esa. Quienes deben marcar una posición clara deben ser los partidos políticos de donde vienen estas personas", expresó.

A eso agregó: "Hay una Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica donde ese tipo de comportamiento se sanciona. Hacemos un llamado porque esta ley fue muy controversial; y aquí nosotros es que nos vamos a dar cuenta si de verdad es una ley para todos, todas o todes o es una ley que se utiliza como instrumento político para los que hablen mal de un gobierno".

LA COMUNIDAD LGBTIQ+ EN VENEZUELA ES UN MODELO

Sobre la comunidad gay de Venezuela cree que ya es un modelo porque "pudimos romper la polarización. Salir de la trampa de bobos que nos tienen las cúpulas políticas venezolanas donde nos tienen en una pelea absurda y un debate estéril".

Lo asocia además a la masiva marcha del Orgullo que se realizó en Caracas a principios de julio y que fue catalogada como una de las más multitudinarias de los últimos años.

"En esta marcha donde participaron más de 22.000 personas había de oposición, del chavismo y ni-ni, pero logramos unirnos para pelear por el reconocimiento del matrimonio civil igualitario, que las compañeras trans pueda acceder al cambio de nombre y la garantía de nuestros derechos políticos", acotó.