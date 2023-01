Capriles defendió fin del interinato: “Maduro no gana nada porque no existía”

El dirigente opositor Henrique Capriles defendió este lunes, 23 de enero, el fin del gobierno interino de Juan Guaidó y aseguró que Nicolás Maduro “no ganó nada”, dado que el organismo fue una “política fallida”.

Capriles declaró a El País de España, en el que consideró positiva la decisión de la Asamblea Nacional electa en el 2015. “La oposición ha ganado la oportunidad de salirse de una fantasía muy costosa, que acabó debilitándola”, expuso.

“Debía haber tenido un solo objetivo: la convocatoria de un proceso electoral, no construir una burocracia, no nombrar embajadores. Se creyeron el cuento de que eran un gobierno. Maduro no gana nada con su desaparición porque sencillamente no existía”, dijo Capriles.

“El gobierno interino fue la crónica de un fracaso”, afirmó el dos veces candidato presidencial. “El interinato hizo más débil a la oposición”, añadió Capriles.

“EL PERDEDOR ES MADURO”

Capriles reiteró que la oposición no perdió con la eliminación del interinato. “Para mí el gran perdedor de la eliminación del gobierno interino es Maduro”, analizó el exgobernador del estado Miranda.

“Ahora quieren generar la opinión de que la oposición ha dado un salto al vacío y de que le regalamos a Maduro la desaparición de ese gobierno. Eso es falso. Lo que se hizo fue acabar con una política fallida que venía de 2019”, agregó Capriles.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PRIMARIAS, LA RESPUESTA A LEOPOLDO LÓPEZ: CAPRILES ROMPIÓ EL SILENCIO

Por su parte, Capriles sostuvo que “la unidad es un medio para lograr el cambio”, pero “no un fin”. “Hay que ponerle atención a la gente, tener una nueva narrativa, volver a enamorar a los venezolanos”, acotó.

En tal sentido, Capriles afirmó que su posición es “absolutamente distinta a la de Guaidó”. “Mi propuesta es de encuentro, de paz, de prosperidad, de progreso, no de cambiar un conflicto por otro. Hay algunos colegas míos que son la continuación del conflicto”, añadió.