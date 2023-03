Capriles habló de su inhabilitación: “No voy a pedirle permiso al gobierno si puedo correr”

Henrique Capriles, candidato de Primero Justicia para las primarias, aseguró este lunes, 13 de marzo, que no pedirá permiso al gobierno de Maduro para participar en las elecciones, a pesar de que está inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Durante una rueda de prensa, Capriles habló sobre la inhabilitación que le impediría participar en las presidenciales en 2024. Sobre ellos, precisó que hay “discusiones” al respecto, pero eso no evitará que participe en las primarias.

“No puedo autoinhabilitarme, ni voy a ir a pedirle permiso si puedo correr o no correr. Esto es algo que está en discusión; lo que no voy a esperar es la decisión de la discusión, si pasa o no pasa algo, para salir a defender y trabajar por la causa”, dijo Capriles.

#13Mar Henrique Capriles: no sé qué va a pasar. Lo que creo es que no puedo autoinhabilitarme, ni voy a ir a pedirle permiso al Gobierno si puedo correr o no correr… Yo no voy a esperar la decisión de la discusión para salir a defender la causa y trabajar por la causa. pic.twitter.com/yY4m4IwjrT — Vanessa García (@vanessajgarcian) March 13, 2023

Igualmente, el exgobernador de Miranda aclaró que no sabe qué pasará respecto a su inhabilitación. “Yo tomé una decisión. Después de escuchar a mi propio partido, yo quiero ser parte de la solución”, agregó.

CAPRILES LLAMA A “LUCHAR” POR VOTOS DE MIGRANTES

Por otra parte, Capriles instó a “pelear” y “luchar” para garantizar el voto de los migrantes venezolanos. Para el dirigente, esta parte del proceso pasa por abrir “los registros (electorales) en los consulados”.

«Todos queremos que los venezolanos que están en el exterior participen, voten, se expresen, que puedan elegir al próximo presidente de Venezuela, no desgastarnos en un proceso interno”, expuso, de acuerdo a la agencia de noticias EFE.

“Hay que pelear para la elección presidencial, y la primaria debe ser lo más parecido a una elección presidencial«, acotó Capriles, quien ya fue candidato opositor en las presidenciales de 2012 y de 2013.

A principios de febrero, Capriles afirmó que su postulación para las primarias y presidenciales dependía de que sea habilitado para ejercer cargos públicos.

Las autoridades opositoras confirmaron que las primarias serán el 22 de octubre y aclararon el cronograma del proceso. Capriles es uno de los principales nombres en las encuestadoras, aunque no aparece como la primera intención de voto.