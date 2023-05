Capriles no se guardó nada y así respondió a las acusaciones de Cabello: «No pagues tus frustraciones con nosotros»

El dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles, desmintió este jueves las acusaciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, en las que señaló que el opositor estaba buscando intercambiar Citgo por su habilitación política.

En ese sentido, sostuvo que el número dos del chavismo lo que «tiene una fijación personal» con él.

«Es un personaje muy oscuro, y todas sus frustraciones la paga con la oposición democrática que quiere cambios en el país. Eso es todas las semanas. Pero cuando usted ve que algunas personas respetables se hacen eco de lo que dice Diosdado Cabello, hay que poner una alarma y no quedarse callado, ni dejar que corra la mentira», indicó.

Capriles destacó que personas cercanas a él le han dicho que no le preste atención a las declaraciones del dirigente chavista.

«Hay quienes me dicen, ‘¿tú le vas a parar a un tipo que no tiene credibilidad?’… él quiere ser presidente y creo que nunca le perdonará al presidente Chávez, por más que quiera venderse como el más chavista, que no lo haya designado a él. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, esos son sus problemas», expresó.

Vale recordar que Cabello comentó hace algunos días que Capriles quería «negociar» Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, por su habilitación política para poder participar en las elecciones presidenciales prevista para 2024.

A su juicio, la propuesta del opositor era «como si esto fuese un intercambio de regalos de amigo secreto».

EL MENSAJE DE CAPRILES A CABELLO

Asimismo, Henrique Capriles acusó al chavismo de «robarse» los recursos del país.

“Aquí el dinero que se ha perdido se lo han robado ustedes y no les gusta que la gente se los recuerde. Y no hay justicia porque ustedes controlan el Poder Judicial, ustedes se pagan y se dan el vuelto», manifestó.

De igual forma, envió un mensaje a Diosdado Cabello: «En Miranda no se nos olvida la barbarie de cuando tú fuiste gobernador. Saliste derrotado. No vas a ser Presidente, no pagues tus frustraciones con nosotros, págalas con tus compañeros que no te dejan hacer más de lo que haces. Has pasado por todos los cargos públicos y terminaste allí echando gritos todos los miércoles (en su programa en VTV). Cada día más gordo y acabado físicamente, pero eso no es problema mío y no me interesa».