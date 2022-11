Capriles todavía no anuncia candidatura presidencial: “Todo tiene su tiempo”

Henrique Capriles, uno de los líderes de Primero Justicia (PJ), afirmó este jueves, 17 de noviembre, que no ha tomado una decisión sobre su hipotética candidatura presidencial para las primarias opositoras.

Durante una visita al estado Falcón, Capriles subrayó que todavía no está decidido a participar en las primarias opositoras. En tal sentido, sostuvo que debe hacer un “trabajo” para anunciar una precandidatura.

“Aquellos que me preguntan si yo me he lanzado, yo no he tomado esa decisión, creo que todo tiene su tiempo, creo que hay que hacer un trabajo previo a tomar esa decisión. Para mí los tiempos son importantes y todo tiene su momento”, sostuvo Capriles.

El excandidato presidencial apuntó que está en una gira por el interior de Venezuela para ir “al encuentro de los venezolanos''. Por tanto, Capriles insistió en que no se trata de una campaña electoral.

CAPRILES: “SE ENTERARÁN DEL ANUNCIO”

El dirigente opositor sostuvo que los medios de comunicación conocerán cuándo decida si participará en la contienda electoral. De tal forma, Capriles confirmó que no ha descartado buscar la presidencia por tercera ocasión.

“Cuando haya que anunciar candidaturas, ustedes serán los primeros que se enterarán de ese anuncio, serán los primeros convocados”, dijo Capriles.

Capriles confirmó en septiembre que todavía mantiene sus aspiraciones presidenciales, tras quedar en segunda posición en 2012 y 2013. No obstante, todavía no ha anunciado oficialmente su candidatura.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUAN PABLO GUANIPA ANUNCIA SU CANDIDATURA PRESIDENCIAL: ESTA FUE SU PETICIÓN A PRIMERO JUSTICIA

Por su parte, Juan Pablo Guanipa, otro de los líderes de PJ, anunció la semana pasada su candidatura presidencial. No obstante, el dirigente resaltó la importancia de considerar las otras candidaturas que hay dentro del partido.

Mientras surgen los primeros candidatos, la oposición instaló la Comisión Nacional de la Primaria. De acuerdo al presidente del organismo, Jesús María Casal, evalúan realizar el proceso opositor en junio de 2023, aunque todavía no está confirmado.