Caracas y Miranda se quedarán sin agua por fallas en el Tuy II: Estas serán las zonas afectadas

La Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital) anunció la suspensión del servicio de agua debido a una avería que afecta al Sistema Tuy II.

La institución precisó que este inconveniente afectará varias zonas de la Gran Caracas.

"El servicio de agua será interrumpido y se dará inicio a las maniobras necesarias para su corrección. Ofrecemos disculpas y exhortamos a tomar las previsiones necesarias", indicaron en Twitter.

En este sentido, ofrecieron disculpas a todos sus usuarios por los inconvenientes ocasionados por esta nueva avería.

"Desde Hidrocapital ratificamos nuestro compromiso firme de continuar trabajando para restablecer y fortalecer la operatividad y brindarle a toda la población un servicio óptimo y de calidad", asentaron.

REPORTE SITUACIONAL

En el municipio Libertador del Distrito Capital, se cortará el servicio de agua en gran parte de las parroquias El Recreo, Altagracia, La Candelaria, Catedral, San Bernardino y La Pastora.

En cuanto al estado Miranda, afectará principalmente a Chacao y Baruta.

#HIDROCAPITAL Informa a sus usuarios que debido a una avería detectada en el Sistema de Producción Tuy II el servicio de agua será interrumpido y se dará inicio a las maniobras necesarias para su corrección.

— Hidrocapital (@HidroCapital2) November 8, 2022

Usuarios de Twitter rechazaron que el servicio de agua vuelva a fallar una vez más.

"Hasta cuándo ustedes esto es lo último. Después van a hablar fuera del país, estoy hablando de Maduro, que somos el mejor país. Éramos el mejor país pero llegaron ustedes y todo se jodi.. no hay luz, no hay agua, el pueblo de Venezuela por eso es que se van del país porque de verdad no sirve", reclamó @barrioscapote.

"Señores en El Marqués llega el agua los martes entrando la madrugada, hasta el jueves. A estas horas nada, y uno se preguntaba ¿Por qué? Ya que no había salido ningún aviso de Hidrocapital. Imagínese perdemos el programa en que nos tienen, porque ya nos tocaría hasta el otro martes", agregó @LizardoMilia.