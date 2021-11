Carlos Ocariz puso a la orden su candidatura en Miranda

Carlos Ocariz puso a la orden su candidatura a la gobernación del estado Miranda este jueves, de cara a las elecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre.

"He decidido dar un paso adelante y poner a la orden mi aspiración. Miranda no se va a perder por mi culpa, ojalá en las próximas horas muchos los hagan. La gente nos exige coherencia”, fue parte de su discurso.

El dirigente instó a los venezolanos a votar por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a la vez que indicó que con su decisión se logró la unidad en 17 de los 21 municipios.

"Tienen que votar por la tarjeta de la Unidad, no solamente aquí en Miranda, si no en todo el país y así hacer un gran cambio, vote como castigo, vote con rabia, pero vote”, enfatizó.

Durante sus declaraciones Ocariz no dejó claro si apoya la candidatura de David Uzcátegui, quien es el otro candidato opositor que aspira a ser el próximo gobernador de la entidad.

En los últimos meses Ocariz y Uzcátegui tuvieron inconvenientes para definir quién iba a disputarle la gobernación al actual gobernador Héctor Rodríguez, quien aspira a la reelección en estos comicios.

El pasado 4 de noviembre Ocariz en un video en su cuenta de Twitter retó a Uzcátegui a "pensar en la gente y lograr un acuerdo", al darle plazo hasta las 5:30 p.m. de ese día.

"Acá en Miranda tenemos que ponernos de acuerdo tiene que haber unidad. Con mucha responsabilidad digo que David Uzcátegui no ha querido avanzar en los términos que el pueblo quiere", aseveró.

Según, Ocariz propuso un acuerdo, encuestas, que Uzcátegui no aceptó. "David tienes una carrera por delante, mucho que aportar y crecer, pero es muy ambicioso pasar de ser concejal a gobernar el estado Miranda".

Horas después, Uzcátegui candidato de Fuerza Vecinal, lo exhortó a llegar a un acuerdo y además afirmó que hace varios meses propuso mecanismos para lograr una unificación y no fue escuchado.

#4Nov | David Uzcátegui a Ocariz “He promovido desde hace cuatro meses la realización de unas primarias para que la gente decidiera. Nunca respondiste; no quisiste que la gente decidiera. Me pediste que fuera a unas encuestas, las cuales gané y no tuviste la gallardía de aceptar” pic.twitter.com/N9Ypcu66Ol

"He promovido desde hace cuatro meses la realización de unas primarias para que la gente decidiera. Nunca respondiste; no quisiste que la gente decidiera. Me pediste que fuera a unas encuestas, las cuales gané y no tuviste la gallardía de aceptar”, dijo.