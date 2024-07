﻿ Carlos Prosperi dice que solo Maduro "puede garantizar la tranquilidad en el país" y pide investigar a la oposición

El dirigente político, Carlos Prosperi, ratificó su apoyo al candidato Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Asimismo, aseguró que hay dirigentes de la oposición que lo que buscan es dividir a los venezolanos.

«A medida que se está acercando el proceso electoral hay un lenguaje de odio, soez, un lenguaje de dividir aún más al país. Yo lo manifesté públicamente, nosotros damos este paso al frente porque creemos fielmente que el presidente Nicolás Maduro es quien le puede garantizar la tranquilidad al pueblo de Venezuela», dijo en entrevista para Globovisión.

⚪ Carlos Prosperi afirmó que apoya la candidatura de Maduro porque cuestiona que la oposición pueda garantizar una transición en paz. 🗣 Si atropellan y aniquilan a los que están o estuvieron al lado de ellos, qué quedará para las demás personas. Creo fielmente que Maduro es… pic.twitter.com/eUhQW0KRxi — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) July 16, 2024

A su juicio, la oposición no puede garantizar una transición en paz y lo que buscan es «un linchamiento o extinción de quién está al frente».

«Nosotros eso no lo compartimos. Yo siempre he manifestado que estoy de acuerdo con la paz del pueblo de Venezuela, que se devuelva la tranquilidad y por eso decidí apoyar al presidente de la República», asentó en referencia a su respaldo a Nicolás Maduro.

SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN LA OPOSICIÓN

Carlos Prosperi cuestionó la forma en la que la oposición administró los recursos del Estado en el extranjero.

«No se puede justificar que una persona que no le está prestando un servicio al Estado tenga que estar devengando un salario. Hay 2, 3 o 4 personas que en realidad lo que han hecho es lucrarse de todas estas cosas. No es justo que si tienes el resguardo del erario de la República, lo vayas a disponer para tu propio beneficio», comentó.

En tal sentido, afirmó que estos dirigentes solo se contradicen. «Tú has llevado un mensaje que es para evitar que se gaste en proselitismo ¿Y se está gastando en qué, en algo que le dé algún dividendo el país? No es así. Yo no puedo aplaudir este tipo de actitudes y decir que todo está bien».

Por lo cual, afirmó que no solo llevó su denuncia al fiscal Tarek William Saab, sino también al FBI en Estados Unidos.

«Yo estoy totalmente convencido que hay un pequeño grupo que lo que quiere es seguir siendo oposición para seguirse lucrando de estas ayudas. Estos son delitos que están cometiendo un grupo de personas, engañando incluso a quienes les están suministrando los recursos», aseveró.

⚪ Carlos Prosperi exhortó a Tarek William Saab, al FBI y a los EEUU a investigar las irregularidades en la administración de los recursos venezolanos por parte de la oposición. 🗣 Porque estos son delitos que están cometiendo un pequeño grupo de personas, engañando inclusive a… pic.twitter.com/DJxBFXiUNk — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) July 16, 2024

Por otra parte, reprochó que el candidato opositor Edmundo González, no se apegara a la propuesta de Nicolás Maduro para firmar un acuerdo en el que todas las partes se comprometían a reconocer los resultados el 28 de julio.

«¿Qué hicieron ellos? No firmaron el acuerdo, eso nos crea suspicacia», comentó Prosperi.

PIDIÓ QUE SE LEVANTEN LAS SANCIONES

El dirigente señaló que hay países con más de 80 años sancionados y aún siguen sus mismos gobiernos. Por tal sentido, hizo énfasis en que estas medidas solo afectan a los ciudadanos.

«Las sanciones no tienen nada de efectividad, a quienes terminan golpeando es al pueblo venezolano. Aquí lo que hay que hacer es devolverle la institucionalización y la paz al pueblo de Venezuela», señaló.