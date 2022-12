Caterina Valentino habló sobre los abusos que sufrió a los 9 años

La periodista Caterina Valentino reveló este jueves, 1 de diciembre, que en su infancia fue abusada sexualmente por su profesor de música. En tal sentido, precisó que los hechos iniciaron cuando ella tenía nueve años y terminaron cuando tenía once.

Valentino publicó en su cuenta de Instagram un video en el que relató su experiencia, mientras que en Venezuela hay una ola de casos de pedofilia. Al respecto, dio algunos crudos detalles sobre su experiencia.

“Yo tenía nueve años y fui abusada desde los nueve hasta los once años por mi profesor de música, una persona cercana a la familia y un hombre respetado dentro de nuestra comunidad”, expuso Valentino.

La periodista apuntó que en algunas ocasiones ponía resistencia. “Cuando yo no le permitía hacer lo que él quería hacer con mi cuerpo, él colocaba en mi diario ‘ella no estudió’ y así me chantajeaba”, añadió.

VALENTINO ENVIÓ MENSAJE A LAS FAMILIAS

Tras relatar su experiencia, Valentino aseguró que en el 80% de los casos el abusador sexual es una persona cercana a la familia. Por tanto, recomendó a los padres estar atentos sobre los entornos en los que están sus hijos.

“Por eso si tu hijo te dice ‘yo quiero ir a la casa de mi amiguito y me quiero quedar a dormir y el papá de mi amiguito me cuida’, usted tiene que conocer al papá del amiguito, si va a dejar a su hijo con una cuidadora, cámaras por todas partes”, agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN ZULIA L MUJER QUEMÓ LAS MANOS DE SU HIJA DE 6 AÑOS POR COMERSE LOS ALIMENTOS DE OTRO NIÑO

Valentino recomendó a los padres estar alertas y que le recuerden a sus hijos que no dejen que les toquen su cuerpo. “No hay terapia que valga, porque no hay una palabra de aliento que valga. Esas heridas quedan para toda la vida, nadie borra eso”, finalizó.