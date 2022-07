Centro Comercial El Recreo admite denuncias de inseguridad en sus inmediaciones: Esto dijeron

Varias mujeres han denunciado que han sido acosadas y drogadas con burundanga en los alrededores del Centro Comercial El Recreo en Caracas.

Según dos de las víctimas, el hombre que lo hizo es alto, de contextura delgada, con ojos saltones, cabello negro y largo.

Valentina Sánchez, quien es ancla de "Belleza a 360" de Globovisión, relató el modus operandi que utiliza el hombre para drogar a las mujeres.

"Hoy (5 de julio) fui a un centro comercial y después de pagar el ticket en la taquilla me volteo y tenía a un hombre gigantesco literal a centímetros de mi viéndome fijamente. Traté de esquivarlo, se me acercó más y me dijo '¿no me vas a saludar?' Sin dejar de verme a los ojos de una manera sumamente creepy", expresó.

En ese sentido, sostuvo que se le quedó viendo tratando de pensar si lo conocía "pero en mi vida lo he visto".

"Se me acercó más y dijo algo que no entendí y salí corriendo. Quedé traumatizada pensando que me iba a seguir al carro o drogarme con burundanga. En fin, un día en la vida de una mujer. Lo peor es que casi lo saludo pensando que quizás era alguien que me seguía y me daba pena ser antipática pero sinceramente me sentí en peligro", manifestó.

OTRO CASO DE BURUNDANGA

Asimismo, la comunicadora Alejandra Torres denunció el caso de una de las víctimas la cual relató que un hombre la abordó e intentó entablar una conversación forzadamente.

"El hombre le ofreció salir en un supuesto video, en lo que ella inmediatamente responde que no; y le continúa insistiendo diciéndole que es 'muy bonita'. Intentaba darle la mano o el puño y ella simplemente lo ignoraba", comentó.

La joven al percatarse que algo extraño estaba sucediendo y que se encontraba mareada, busco auxilio dentro de una de las tiendas del Centro Comercial El Recreo.

"La chica logró salir corriendo a una tienda donde se comenzó a sentir mareada; pero gracias a Dios, pudo llamar a su novio aún estando consciente", dijo Torres.

Se dirigió a la vigilancia del Centro Comercial El Recreo exponiendo su caso; para posteriormente acudir a Salud Chacao por el malestar, donde le diagnosticaron intoxicación de sustancia escopolamina también como burundanga.

EL COMUNICADO DEL CENTRO COMERCIAL EL RECREO

El Centro Comercial El Recreo lamentó lo ocurrido y aseguró que ocurrió en las inmediaciones.

"Lamentamos el hecho de seguridad física del que fue víctima una persona cerca de nuestras instalaciones; siendo atendida en el centro comercial por el personal de seguridad. La gerencia de seguridad, en alianza con los organismos del Estado, está preparada para atender de manera oportuna y efectiva las situaciones que se presenten; conscientes de la importancia del resguardo a nuestros visitantes y a la comunidad en general", indicó en un comunicado.

Asimismo, la gerencia del centro comercial informó a Jonathan Quantip que está trabajando para "identificar a los agresores y detener esta oleada de ataques".