Chavismo comenzó a entregar bono, pero este será para la comunidad cristiana

El chavismo lanzó otro de sus famosos bonos, pero con la particularidad de que está destinado a las personas de la comunidad evangélico cristiana. Según se pudo conocer este jueves, la administración Maduro comenzó la entrega del bono El Buen Pastor.

El Movimiento Somos Venezuela informó en sus redes sociales sobre este beneficio que entregará el chavismo. “El bono es para la comunidad cristiana”, acotó el organismo.

En redes sociales indican que este bono tiene un monto de 330 bolívares, mucho más que la mayor parte de los beneficios del sistema Patria. Se trata de 13,57 dólares, de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Hasta ahora no hay detalles sobre las razones por las que el chavismo entrega un bono por religión en particular, puesto que en Venezuela hay libertad de culto y no discrimina ninguna creencia, según la Constitución.

¿QUÉ HACER CON LOS BONOS?

Los bonos suelen irse depositando progresivamente, por lo que el depósito puede tardar varios días. Igualmente, debería llegar un mensaje de texto del número 3532 o una notificación de la plataforma cuando un bono ya esté disponible en el sistema.

La Plataforma Patria recomienda usar el bono para pagar los servicios públicos, gasolina, saldo de teléfonos o ahorrar en “oro soberano”.

Gremios y sindicatos exigen mejoras salariales, dado que el sueldo mínimo es de apenas 130 bolívares (5,34 dólares). No obstante, especialistas indican que el gobierno de Maduro optó por entregar más bonos en lugar de incrementar las remuneraciones.

Mientras tanto, más del 80% de la población está debajo del umbral de la pobreza, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vidas (Encovi). Esto genera que una parte de los venezolanos requieren de los bonos para cumplir parte de sus necesidades básicas.