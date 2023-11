Chavismo empezó a repartir un nuevo bono en el Sistema Patria, esto es lo que debes saber

El Sistema Patria anunció a través de sus redes sociales que a partir de este martes, 14 de noviembre, llevará a cabo la entrega de una nueva ayuda social.

Este bono, que será entregado a través de la web de Patria, lleva por nombre El Esequibo es Nuestro.

Los beneficiados empezarán a recibir este beneficio desde este martes, hasta el 21 de noviembre, informó la cuenta de Twitter (X), @CarnetDLaPatria.

«Defendamos nuestra soberanía con amor y civismo, tenemos un compromiso con la Patria y con el legado de los Libertadores. ¡El Esequibo es nuestro!», es el mensaje que acompaña al bono.

Inicia la entrega del #BonoElEsequiboEsNuestro enviado por nuestro Presidente @NicolasMaduro, a través de la #PlataformaPatria. La entrega tendrá lugar entre los días #14Nov al #21Nov de 2023. pic.twitter.com/JXpXTTP0MC — Carnet de la patria (@CarnetDLaPatria) November 14, 2023

Con respecto al monto a entregar será de tan solo Bs 160,00. Para este martes el precio del dólar amaneció en 35,3. Esto quiere decir que el bono será el equivalente a $4.5.

Entre los comentarios de la publicación, varias personas hicieron énfasis en que desde hace tiempo no les llega ningún bono.

LOS BONOS DEL SISTEMA PATRIA NO LLEGAN A TODOS

«Extraño los logros tuiteros era la única forma de que me llegará el bono, ahora nada ni uno, mando mensaje gastando dinero que no será devuelto para nada. Es algo injusto y eso que me puse el vqr y tuve un logro por allí y no me llegó nada tampoco. Den soluciones», comentó @JullyJilly.

«Buenas tarde a mi hijo Omar Lukachenco Castillo más nunca le llegaron los bonos por favor ayúdenmelo», añadió @MariaEl82046566, entre muchos otros comentarios.

El Sistema Patria, recomienda a los titulares de los Bonos enviar un mensaje de texto al 3532 para intentar activar el servicio. La recomendación se da luego de que varios usuarios reportaran problemas para acceder a los Bonos.

Para enviar el mensaje de texto, el titular debe escribir la palabra BONO en mayúsculas, seguida de un espacio y del número de cédula de identidad de la persona, sin letras ni signos de puntuación. El mensaje de texto debe enviarse desde un teléfono celular con saldo. Cabe resaltar que este proceso no tiene ninguna garantía.