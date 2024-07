Chavismo iniciará este 3Jul nuevamente los diálogos con la Casa Blanca, esto es lo que se sabe

Este miércoles dará inicio un nuevo proceso de negociación entre los líderes del chavismo y altos funcionarios de la Casa Blanca.

Uno de los objetivos de la administración de Joe Biden es asegurar que las elecciones presidenciales en Venezuela se lleven a cabo de manera justa y transparente. Mientras tanto, el chavismo exigirá que se levanten algunas de las sanciones, así como el descongelamiento de fondos del Estado venezolano en Estados Unidos.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN?

A diferencia de otras ocasiones, la negociación no se llevará a cabo de manera física, sino virtual. La Casa Blanca estará representada por Dan Erikson, consejero Nacional de Biden, y Francisco Palmieri, jefe de misión de Estados Unidos para Venezuela y Colombia. Además, pudiera sumarse Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, según reseñó Infobae.

Por el chavismo estaba previsto la vocería de Jorge Rodríguez. No obstante, se desconoce si esto cambiará luego de que Nicolás Maduro lo enviara a atender a su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien resultó herida por la caída de un árbol en el estado Sucre. Quien está confirmado será Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda.

¿SERÁ PÚBLICO?

En esta ocasión, Nicolás Maduro, afirmó que todo se llevará a cabo de manera transparente.

«Que sean diálogos públicos, sin especulación. No nos vamos a estar viéndonos a escondidas», dijo el lunes en su programa.

NEGOCIACIÓN FALLIDA

El año pasado Estados Unidos y el chavismo firmaron un acuerdo de alivio de sanciones temporal. A través de este documento, permitieron que PDVSA vendiera crudo a empresas norteamericanas nuevamente, lo que impulsó el crecimiento de la economía venezolana.

No obstante, Estados Unidos decidió no renovar la licencia y retomar las sanciones, alegando de que Maduro no había cumplido con lo pactado y seguía arremetiendo políticamente contra la oposición.

Una de las mayores peticiones de la Casa Blanca era que se habilitara a la líder opositora María Corina Machado, cosa que no ocurrió. De igual forma, pidieron la liberación de todos los presos políticos, pero el chavismo no accedió.