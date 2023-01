Chavismo presentará ante la AN 2020 proyecto de ley contra las ONG: "Vamos a ver de dónde viene la plata"

El diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, anunció este miércoles que se presentará ante la Asamblea Nacional electa en 2020 un proyecto de ley que regule el financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en Venezuela.

"Una primicia; la semana que viene, nosotros vamos a introducir ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley que regule el financiamiento, funcionamiento y uso de las mal llamadas Organizaciones no Gubernamentales", indicó.

#19Ene | Diosdado Cabello anunció que introducirá una solicitud ante la Asamblea Nacional de la administración de Nicolás Maduro, para la elaboración de una ley que regule el financiamiento de las ONG en Venezuela | Video: VTV pic.twitter.com/jg2A8x7hqg — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 19, 2023

LAS ONG EN VENEZUELA

Durante su programa Con el Mazo Dando, acotó que el texto se presentará ante la plenaria "para ver de dónde viene toda esa plata".

“Ya basta de que a través de las ONG conspiran contra los venezolanos. El que no la debe no la teme, eso es muy sencillo", expresó.

Diosdado Cabello señaló que estas no son organizaciones no gubernamentales. "Ellas no dependen del Estado venezolano, pero dependen del Estado gringo, son instrumento del imperialismo, entonces nosotros vamos a revisar todo eso".

El dirigente chavista agregó que espera una consulta pública sobre la propuesta de ley que presenten ante el Parlamento. "Esperamos que las ONG vayan porque tienen que ponerse a derecho todas, con sus dueños, con sus vínculos", dijo.

Cabello sostuvo que la propuesta de ley se basará también en aspectos legales vigentes en los países que, a su juicio, financian el funcionamiento de las ONG en Venezuela.

"Vamos a revisar todo eso en una propuesta de ley que se parece mucho a las leyes de esos países que les gusta financiar (…) vamos a utilizar algunas cosas que tienen ellos", apuntó.