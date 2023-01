Chavismo volvió a amenazar con levantarse de la mesa de negociación: "No hay razón para continuar con gente sin palabra"

El presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, Jorge Rodríguez, amenazó en nombre del chavismo con levantarse de la mesa de negociación en México si no se cumple con la devolución a los ciudadanos de Venezuela de los 3.200 millones acordados.

Rodríguez aseguró que la Plataforma Unitaria y los Estados Unidos le robaron dicho dinero al pueblo venezolano. No obstante, habían acordado que se devolviera.

“Pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra”, dijo entre gritos el militante del Psuv.

EL MENSAJE DEL DIRIGENTE DEL CHAVISMO

Durante el último trimestre de 2022, la Plataforma Unitaria acordó la liberación de activos venezolanos protegidos en el exterior. Pero advirtieron que la decisión final la tendrían las entidades bancarias que no reconocen a Nicolás Maduro.

"Ahora vienen amenazando con imponer las sanciones, con insistir con el bloqueo, con insistir en una figura de robo a los activos de Venezuela. Un supuesto comité de protección que no está en ninguna parte de la Constitución. Es un simple y vulgar robo", aseguró.

"Que revisen la historia de Venezuela desde 2019. Si el enemigo se equivoca déjalo quieto. Cómo decía mi maestro de medicina, si con agua se está curando, agua síguele dando", agregó.

Para firmar dicho acuerdo, la Plataforma Unitaria garantizó que para evitar la corrupción, el chavismo no administraría dichos recursos. Para esa tarea, instruirían a organizaciones de la ONU que desplegarían proyectos de energía, educación, sociales, entre otros.

No obstante, se desconoce cuál es el motivo por que no han sido liberados los recursos. Durante su discurso Rodríguez no dio mayores detalles más allá de sus amenazas de levantarse de la mesa nuevamente.