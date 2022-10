CNE desestima declaraciones de Maduro y Cabello: Ratifica que elecciones se harán el último trimestre de 2024

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, aseguró que las elecciones presidenciales están previstas para finales de 2024.

En ese sentido, desestimó este sábado un posible adelanto de esos comicios, como lo ha considerado Nicolás Maduro o Diosdado Cabello.

“La Constitución dice que el periodo empieza en enero de 2025, de tal manera que será a finales de 2024 cuando está prevista esta elección presidencial. No conozco mecanismo constitucional que permita adelantarla", indicó.

Aclaró que de no presentarse un hecho sobrevenido a través de un acuerdo político, la elección tendría que realizarse en el último trimestre de 2024.

Márquez ofreció estas declaraciones a periodistas en la tradicional Bajada de la Virgen de Chiquinquirá en Maracaibo, estado Zulia.

El rector del CNE responsabilizó del adelanto de las elecciones de 2018 a la extinta Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo.

“Ya la Asamblea Nacional Constituyente no está; ahora prima, prevalece, lo que está establecido en la Constitución”, asentó de acuerdo a lo reseñado por El Pitazo.

CNE ABIERTO PARA APOYAR A OPOSICIÓN

El vicepresidente del CNE se refirió también a la posibilidad que voten los migrantes venezolanos. En este sentido, explicó que ya hicieron la solicitud e introdujeron una propuesta de reglamento, pero “el directorio del CNE aún no ha discutido el tema”.

Detalló que la intención es muy pronto para empezar a agilitar el proceso para que los venezolanos que migraron puedan votar.

Con respecto a las elecciones primarias de la oposición, aseguró que el CNE está dispuesto a apoyar en los sufragios que realizarán durante el primer semestre de 2023.

“Entiendo que no han decidido si van a solicitar el apoyo o no al CNE. El Poder Electoral está abierto a esa solicitud y de hacerla no tendríamos por qué decir que no. Tan pronto como nos pidan ese asunto tendremos que aprobar”, concluyó Márquez.

DECLARACIONES DEL CHAVISMO

Tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello habían asomado la posibilidad de que las elecciones presidenciales se adelantaran para tomar desprevenida a la oposición.

Durante un acto a comienzo de octubre, Maduro se refirió a dicha posibilidad.

“¿Cuándo es que hay elecciones?”, preguntó a sus simpatizantes. “Héctor Rodríguez es travieso, me pregunta cuándo, si en 2024 o antes”, dijo.

El propio Diosdado Cabello también llegó a hacer una insinuación más directa aún.

"Los escuálidos andan de infarto, andan asustados porque y que están organizando primarias. ¿Y si las elecciones son antes de que hagan las primarias? Se quedan sin el chivo y sin el mecate", dijo durante su programa Con el Mazo Dando