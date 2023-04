«La puerta no está cerrada»: Comisión de Primaria estudiará propuesta del CNE antes de definir el camino de cara al 22-Oct

El presidente de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), Jesús María Casal, dio a conocer en qué fase se encuentra el proceso, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijara su posición y condiciones para colaborar durante el proceso de elecciones primarias.

«En estos momentos no hay un canal de comunicación, pero tampoco diría que la puerta está cerrada. Por eso es que no nos vamos a precipitar a tomar una decisión en estos momentos. Vamos a realizar diferentes consultas, analizando punto por punto lo propuesto por el CNE», dijo en entrevista con Román Lozinski en Éxitos.

Casal señaló que después de consultar a los actores involucrados en las primarias, definirán qué camino seguir de cara al 22 de octubre. «También hemos estudiado el escenario de una primaria organizada por nosotros».

«En ese escenario alternativo, tendríamos que discutir si se enviará esa comunicación al Ministerio del Poder Popular para la Educación, a los fines de disponer de instituciones educativas públicas. También hacer contacto con las redes de asociaciones educativas católicas y otras, para disponer de algunos de esos centros de votación tradicionales», manifestó.

LAS ELECCIONES DENTRO DE LA OPOSICIÓN

No obstante, aclaró que aún no hay nada definido. «En esta fase de consultas, no damos por cerrada una posibilidad de responder el informe de la comisión del CNE. A base de ese informe, analizaremos si lo respondemos o cuáles serían los pasos a seguir», acotó.

Para finalizar, consideró que no cree que el chavismo adelante las elecciones, como alguno de sus integrantes han asomado la posibilidad.

«Hay un margen para hacer un adelanto de las elecciones, en caso de que se adelanten las presidenciales. Hasta ahora no damos mucho crédito a esas declaraciones acaloradas sobre el adelanto de los comicios, que sería una medida arbitraría», concluyó.